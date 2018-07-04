США сняло санкции с ZTE, но пока только на этот месяц

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Как известно, у ZTE очень непростые отношения с правительством США, которое жесткими санкциями буквально перекрыло кислород китайскому производителю. Около месяца назад ZTE смогла договориться с Администраций Трампа и даже подписать предварительное соглашение, подразумевающее выплату крупного штрафа для возврата к деятельности в этой стране, но затем вмешался Сенат США и своим новым решением поставил под угрозу достигнутые договоренности. Теперь же эпопея с конфликтом между китайской компанией ZTE и правительством США, которая уже давно стала походить на многосерийный фильм, получила продолжение.

Как сообщает Reuters, Министерство торговли США временно – ровно на месяц – ослабило санкции, разрешив китайскому производителю проводить операции, необходимые для поддержания подразделений и оборудования на территории США в рабочем состоянии. Таким образом, теперь ZTE в числе прочего сможет починить писсуар в одном из своих офисов.

Но это оттепель в отношениях США и ZTE вовсе не означает, что китайский производитель может забыть все как страшный сон и свободно вернуться к работе. Ее бизнес по-прежнему находится в опасности. По истечении срока действия временного разрешения – 1 августа – ZTE либо так и останется под запретом, как предполагалось изначально, либо же Белым дом сможет прийти к компромиссу и убедить Сенат снять санкции с китайского производителя.

Позитивным моментом является то, что акции ZTE существенно подорожали после руководства – одно из условий США, необходимых для возвращения ZTE к бизнесу.

По оценке самой ZTE, ущерб от санкций США превысил $3 млрд.

Напомним также, что на прошлой неделе сообщалось о возможности дальнейшей эскалации торгового конфликта — намерении США ограничить китайские инвестиции в американские компании.

Источник: Reuters