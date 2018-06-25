США собрались ограничить китайские инвестиции в американские компании

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Как известно, за последнее время торговые отношения между США и Китаем сильно ухудшились, и пока не видно никакого просвета. Более того, тучи продолжают сгущаться и в ближайшее время все может стать еще хуже.

Ресурс Reuters, ссылаясь на правительственного чиновника, пишет, что в настоящее время Казначейство США готовит изменения в законодательство, которые введут новые ограничения в отношении компаний, которые хотя бы на четверть являются китайскими. Последним хотят запретить покупать американские фирмы с «промышленно значимыми технологиями».

Источник Reuters в американском правительстве отметил, что до пятницы, когда ожидается официальное объявление, окончательное пороговое значение китайской доли еще может быть изменено.

Этот шаг знаменует собой дальнейшую эскалацию торгового конфликта между США и Китаем, который может стать глобальным и охватить еще и финансовый сегмент.

По словам чиновника, инвестиционные ограничения будут нацелены на ключевые сектора, включая те, на развитие которых Китай делает основной упор в рамках стратегии Made in China 2025. То есть, удар придется по секторам IT, робототехники, фармацевтике, машиностроению, судостроению, авиации, космосу и другим высокотехнологичным отраслям.

Ранее издание WSJ также упоминало, что Министерство торговли США и Совет национальной безопасности предлагают усилить экспортный контроль, чтобы передовые технологии не отправлялись в Китай.

Государственный чиновник сказал, Казначейство США планирует использовать закон «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» (IEEPA), принятый в 1977 году, чтобы ввести соответствующие ограничения. Этот акт дает президенту широкие полномочия в части ограничения использования активов на основе соображений национальной безопасности. В 2001 году IEEPA было широко использовано после терактов 11 сентября 2001 года для отсечения потоков финансирования террористических организаций.

Источник: Reuters