«Штраф $1,3 млрд и новое руководство»: Трамп назвал условия возвращения ZTE на рынок США. Производитель уже потерял из-за санкций более $3 млрд

Как известно, китайский производитель ZTE оказался в очень непростом положении после того, как в прошлом месяце Министерство торговли США запретило американским производителям иметь какие-либо бизнес-отношения с этой компанией до 2025 года. Но затем появилась информация, что США и Китай ведут переговоры, чтобы как можно быстрее разрешить конфликт. Новые данные указывают на то, что пока слишком рано говорить о возможной сделке.

В настоящее время Дональд Трамп, которому суд Нью-Йорка предписал прекратить блокировать пользователей в Twitter за высказанные ими взгляды, сделал заявление, являющееся, по сути, ультиматумом. В частности, он заявил, что ZTE сможет возобновить деятельность в США только тогда, когда выплатит штраф в размере $1,3 млрд и внесет ряд существенных изменений по перестройке бизнеса. Ниже приводим заявление Трампа:

«Я думаю, они должны заплатить крупный штраф в более чем один миллиард долларов [$1,3 млрд]. Еще они должны выбрать новое руководство, новый совет директоров и принять новые очень, очень строгие правила безопасности. А еще они должны будут увеличить долю компонентов американского производства в общей структуре закупок», – Дональд Трамп, президент США.

Между тем, финансовые потери китайского производителя ZTE от введенных в его отношении санкций со стороны правительства США уже превысили $3 млрд. Если быть точным, ZTE оценивает ущерб в $3,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Как утверждается, ZTE уже выработала план, который позволит возобновить деятельность простаивающих предприятий в считанные часы после снятия санкций.

Источник: CNBC и Bloomberg