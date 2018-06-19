Сенат США проголосовал за возобновление санкций в отношении ZTE

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Сенат США проголосовал за восстановление жёстких санкций против компании ZTE, отвергнув, тем самым, попытки президента Дональда Трампа разрешить китайскому телекоммуникационному гиганту возобновить бизнес с американскими поставщиками.

Эта мера является частью законопроекта о военных расходах, за неё проголосовали 85 сенаторов, ещё 10 сенаторов голосовали «против» возобновления санкций. Это положение отменяет сделку, которую Министерство торговли США согласовало в начале этого месяца. Напомним, она предусматривает выплату штрафа в сумме $1 млрд, внесение $400 млн на счет условного депонирования, полную смену совета директоров и внедрение мониторинга на 10 лет.

Прежде чем данный законопроект станет обязательным к исполнению законом, он должен быть согласован с другим законопроектом, который уже прошёл голосование в Палате Представителей, но не содержал пункт о возобновлении санкций в отношении ZTE. Если согласование будет пройдено, и законопроект получит поддержку Конгресса США, затем его должен подписать президент Дональд Трамп.

Источник: cnet