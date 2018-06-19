Сенат США проголосовал за возобновление санкций в отношении ZTE
Сенат США проголосовал за восстановление жёстких санкций против компании ZTE, отвергнув, тем самым, попытки президента Дональда Трампа разрешить китайскому телекоммуникационному гиганту возобновить бизнес с американскими поставщиками.
Эта мера является частью законопроекта о военных расходах, за неё проголосовали 85 сенаторов, ещё 10 сенаторов голосовали «против» возобновления санкций. Это положение отменяет сделку, которую Министерство торговли США согласовало в начале этого месяца. Напомним, она предусматривает выплату штрафа в сумме $1 млрд, внесение $400 млн на счет условного депонирования, полную смену совета директоров и внедрение мониторинга на 10 лет.
Прежде чем данный законопроект станет обязательным к исполнению законом, он должен быть согласован с другим законопроектом, который уже прошёл голосование в Палате Представителей, но не содержал пункт о возобновлении санкций в отношении ZTE. Если согласование будет пройдено, и законопроект получит поддержку Конгресса США, затем его должен подписать президент Дональд Трамп.
Источник: cnet
- Как известно, китайский производитель ZTE оказался в очень непростом положении после того, как в апреле Министерство торговли США запретило американским производителям иметь какие-либо бизнес-отношения с этой компанией до 2025 года.
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- Но затем появилась информация, что США и Китай ведут переговоры, чтобы как можно быстрее разрешить конфликт.
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- Позже президент Дональд Трамп назвал условия возвращения ZTE на рынок США - штраф $1,3 млрд и новое руководство.
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- В начале июня ZTE заявила о достижении соглашения с Министерством торговли США и готовности выплатить штраф в сумме $1,4 млрд.