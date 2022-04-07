США тайно удаляли российские ботнеты для предотвращения кибератак

Генпрокурор США Меррик Гарланд обнародовал заявление, в котором говорится об операции по удалению вредоносных программ из сетей по всему миру. Такой шаг был предпринят для предотвращения атак на страну и как послание президенту россии.

Гарланд добавил, что россия могла нанести киберудар по критической инфраструктуре США, в том числе финансовым компаниям, трубопроводам и электрическим сетям.

Зараженные компьютеры, объединенные в ботнеты, контролировались главным разведывательным управлением россии. Генпрокурор добавил, что конкретные цели ботнетов неизвестны, но США не хотели ждать и подвергать свои ресурсы опасности. Секретные постановления суда и помощь правительств по всему миру позволили Министерству юстиции США и ФБР отключить сети от управления гру.

«К счастью, нам удалось вывести из строя эту бот-сеть до того, как она могла быть использована». Генпрокурор США Меррик Гарланд

По постановления суда ФБР могли входить в корпоративные сети и без предупреждения компаний удалять вредоносное ПО.

Как отмечает WSJ, президента Джо Байдена неоднократно обвиняли в нежелании вступать в прямой конфликт с россией, но, похоже, его нерешительность не распространяется на киберпространство. Операция продемонстрировала готовность обезвредить гру до нанесения удара.

До сих пор основные российские кибератаки были направлены на Украину – включая вредоносное ПО Wiper, предназначенное для выведения из строя украинских государственных учреждений, и атаку на европейскую спутниковую систему Viasat.

Эксперты по безопасности подозревают, что россия может быть ответственна и за другие кибератаки, произошедшие с начала войны, в том числе на украинские службы связи, хотя расследование продолжается.