Кибератака на спутниковую платформу Viasat привела к масштабным проблемам со связью в Украине. Атака совпала с началом войны

В день нападения россии на Украину вышло из строя множество спутников одного из крупнейших в мире операторов коммерческих спутников Viasat. Хакерская атака затронула многие системы в различных странах Европейского Союза. В частности, исследователь кибербезопасности Джон Скотт-Реилтон написал в Twitter, что киберпреступники нарушили работу спутниковых модемов сервиса широкополосного доступа в интернет KA-SAT. Эта атака также привела к крупным проблемам со связью в Украине 24 февраля. Она затронула ряд украинских банков и правительственных веб-сайтов.

Заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора рассказал Reuters, что «это была действительно огромная потеря связи в самом начале войны». Больше информации озвучить он не мог.

Расследованием киберинцидента занимаются Агентство национальной безопасности США (АНБ) и правительственный орган по кибербезопасности Франции ANSSI. Обе организации оценивают, была ли диверсия работой российских хакеров.

Взлом затронул не только Украину, но и привел ко сбоям в работе ветровых электростанций немецкой энергетической компании Enercon. Оказались недоступны по меньшей мере 3 тысячи «ветряков», контроль над которыми обычно осуществляется посредством спутниковой связи. В заявлении Enercon от 15 марта сказано, что 85% ее модемов по-прежнему не подключены к сети и полное восстановление, вероятно, займет «еще несколько недель».

What happened to Viasat? On the morning of 24 February, we tracked a major disruption to the satellite operator’s operations across Europe, ongoing 11 days later.

