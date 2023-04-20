Stability AI выпустила StableLM — собственный набор больших языковых моделей с открытым исходным кодом, которые учились на данных Wikipedia

Stability AI, компания, которая стоит за ИИ-генератором изображений Stable Diffusion, теперь открывает исходный код своей языковой модели StableLM.

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Компания выпустила набор больших языковых моделей (LLM) с открытым кодом под общим названием StableLM и объявила, что они доступны разработчикам для использования и адаптации на GitHub.

Как и ChatGPT, StableLM разработана для эффективного создания текста и кода. Она обучена на наборе данных с открытым исходным кодом Pile, содержащим информацию из ряда источников, включая Wikipedia, сеть веб-сайтов для вопросов и ответов по разным темам Stack Exchange и систему для поиска биомедицинской информации PubMed.

Stability AI говорит, что модели StableLM пока доступны от 3 до 7 миллиардов параметров, и еще от 15 до 65 миллиардов появятся позже.

Компания опирается на свою миссию сделать ИИ-инструменты более доступными, как это было сделано со Stable Diffusion – инструмент для синтеза изображений был доступен в публичной демонстрации и бета-версии, а также предусмотрена возможность полной загрузки модели для экспериментов разработчиков.

Чат-бот Stability AI можно опробовать в демонстрации на Hugging Face. Stability AI предупреждает, что хотя наборы данных, которые он использует, направляют чат-бот на более «безопасное» распространение текста, «не все предвзятые или токсичные ответы можно смягчить путем тонкой настройки».

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Источник: The Verge