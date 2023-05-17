Stability AI запустила StableStudio — ИИ-программу для преобразования текста в изображения с открытым исходным кодом

Stability AI выпускает StableStudio (новую версию DreamStudio) с открытым исходным кодом, разработанную для синтеза ИИ-изображений. Версия с открытым кодом позволит разработчикам усовершенствовать интерфейс программы и экспериментировать, а сама компания потенциально сможет на этом зарабатывать.

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Ранее Stability AI выпускала приложения с открытым кодом, чтобы привлечь интерес к своим продуктам. В свободном доступе можно было найти разные версии с момента выхода модели в августе 2022 года. В прошлом месяце компания выпустила собственный набор больших языковых моделей, которые учились на данных из Wikipedia, под общим названием StableLM, а основатель и CEO компании Эмад Мостаке отмечал необходимость создания ИИ-инструментов с открытым кодом «для повышения доверия общественности».

Интересно, что DreamStudio и дальше будет доступна и, по сути, будет конкурировать со StableStudio. Ранее в компании планировали получать прибыль за создание индивидуальных версий DreamStudio для корпоративных клиентов и сейчас неизвестно, была ли эта стратегия успешной.

Последние отчеты свидетельствуют о том, что Stability AI тратит деньги и фиксирует медленный рост доходов, отмечая, что ее самые важные модели, такие как Stable Diffusion, были созданы в сотрудничестве с другими сторонами.

Источник: The Verge