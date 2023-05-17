Новости Технологии 17.05.2023 в 18:50

Stability AI запустила StableStudio — ИИ-программу для преобразования текста в изображения с открытым исходным кодом

Катерина Даньшина

Автор новостей

Stability AI запустила StableStudio — ИИ-программу для преобразования текста в изображения с открытым исходным кодом

Stability AI выпускает StableStudio (новую версию DreamStudio) с открытым исходным кодом, разработанную для синтеза ИИ-изображений. Версия с открытым кодом позволит разработчикам усовершенствовать интерфейс программы и экспериментировать, а сама компания потенциально сможет на этом зарабатывать.

Курс ПРОДЮСУВАННЯ АРТПРОЄКТІВ.
Оволодійте навичками створення професійних артпроєктів та реалізуйте свої найсміливіші творчі задуми!
Дізнатися про програму

Ранее Stability AI выпускала приложения с открытым кодом, чтобы привлечь интерес к своим продуктам. В свободном доступе можно было найти разные версии с момента выхода модели в августе 2022 года. В прошлом месяце компания выпустила собственный набор больших языковых моделей, которые учились на данных из Wikipedia, под общим названием StableLM, а основатель и CEO компании Эмад Мостаке отмечал необходимость создания ИИ-инструментов с открытым кодом «для повышения доверия общественности».

Stability AI запустила StableStudio — ШІ-програму для перетворення тексту в зображення з відкритим вихідним кодом

Интересно, что DreamStudio и дальше будет доступна и, по сути, будет конкурировать со StableStudio. Ранее в компании планировали получать прибыль за создание индивидуальных версий DreamStudio для корпоративных клиентов и сейчас неизвестно, была ли эта стратегия успешной.

Последние отчеты свидетельствуют о том, что Stability AI тратит деньги и фиксирует медленный рост доходов, отмечая, что ее самые важные модели, такие как Stable Diffusion, были созданы в сотрудничестве с другими сторонами.

Источник: The Verge


Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить