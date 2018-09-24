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Стали известны характеристики смартфона Samsung Galaxy A9 Pro (2018), оснащённого четырьмя камерами на задней панели
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Стали известны характеристики смартфона Samsung Galaxy A9 Pro (2018), оснащённого четырьмя камерами на задней панели

Стали известны характеристики смартфона Samsung Galaxy A9 Pro (2018), оснащённого четырьмя камерами на задней панели

Совсем недавно компания Samsung анонсировала свой первый смартфон, оснащённый тремя камерами на задней панели, и уже готовится представить новый смартфон Galaxy A9 Pro (2018), который первым получит сразу четыре камеры на задней панели.

Судя по изображению (рендер, основанный на слухах, а не официальное изображение), все модули камер расположены в вертикальном блоке один под другим. Под блоком камер расположена LED вспышка. Как свидетельствуют утечки, главный модуль получил сенсор с разрешением 24 ПМ. Он дополнен 8-мегапиксельным сенсором со сверхширокоугольным объективом (угол обзора 120 градусов). Кроме того, для оптического увеличения изображения предназначены дополнительные 10- и 5-мегапиксельный модули. На лицевой панели расположена одиночная 24-мегапиксельная камера для автопортретов.

Также стали известны и некоторые другие характеристики смартфона Samsung Galaxy A9 Pro (2018). В частности, сообщается об использовании 6,28-дюймового AMOLED дисплея с разрешением Full HD+. Аппарат несёт на борту процессор Snapdragon 660, хотя предыдущие слухи утверждали о наличии чипа Snapdragon 710. Объём оперативной памяти составляет 4 или 6 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 64 или 128 ГБ. Батарея имеет ёмкость 3720 мАч. В качестве операционной системы используется версия Android 8.1 Oreo.

Официальная презентация смартфона Samsung Galaxy A9 Pro (2018) с четырьмя камерами ожидается 11 октября. Ориентировочная цена новинки пока не сообщается.

Источник: phonearena

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