Стали известны характеристики смартфона Samsung Galaxy A9 Pro (2018), оснащённого четырьмя камерами на задней панели

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Совсем недавно компания Samsung анонсировала свой первый смартфон, оснащённый тремя камерами на задней панели, и уже готовится представить новый смартфон Galaxy A9 Pro (2018), который первым получит сразу четыре камеры на задней панели.

Судя по изображению (рендер, основанный на слухах, а не официальное изображение), все модули камер расположены в вертикальном блоке один под другим. Под блоком камер расположена LED вспышка. Как свидетельствуют утечки, главный модуль получил сенсор с разрешением 24 ПМ. Он дополнен 8-мегапиксельным сенсором со сверхширокоугольным объективом (угол обзора 120 градусов). Кроме того, для оптического увеличения изображения предназначены дополнительные 10- и 5-мегапиксельный модули. На лицевой панели расположена одиночная 24-мегапиксельная камера для автопортретов.

Также стали известны и некоторые другие характеристики смартфона Samsung Galaxy A9 Pro (2018). В частности, сообщается об использовании 6,28-дюймового AMOLED дисплея с разрешением Full HD+. Аппарат несёт на борту процессор Snapdragon 660, хотя предыдущие слухи утверждали о наличии чипа Snapdragon 710. Объём оперативной памяти составляет 4 или 6 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 64 или 128 ГБ. Батарея имеет ёмкость 3720 мАч. В качестве операционной системы используется версия Android 8.1 Oreo.

Официальная презентация смартфона Samsung Galaxy A9 Pro (2018) с четырьмя камерами ожидается 11 октября. Ориентировочная цена новинки пока не сообщается.

Источник: phonearena