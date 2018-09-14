11 октября Samsung может представить новый смартфон Galaxy с основной камерой, включающей четыре модуля

Сомнений в том, что в будущем количество камер в смартфонах будет только расти, практически нет. Собственно, 4 октября нам покажут новый флагманский смартфон LG V40 ThinQ с тройной основной камерой, как у Huawei P20 Pro, и сдвоенной селфи-камерой. Тройная основная камера, причем весьма обычная, также будет у грядущего флагмана Huawei Mate 20, который покажут 16 октября в Лондоне. Также мы слышали о смартфоне Nokia, который получит камеру, состоящую из пяти модулей. А еще в начале этого месяца известный китайский инсайдер под ником Ice Universe сообщал о некоем смартфоне Samsung с основной камерой, включающей четыре модуля. И вот сейчас южнокорейский гигант разослал приглашение на пресс-конференцию 11 октября, посвященную анонсу нового устройства Galaxy.

Тизер, как обычно, не особо информативен и никаких очевидных намеков на анонс не дает. Но многие СМИ увидели в слогане 4x fun намек на анонс того самого смартфона, о котором говорил Ice Universe, с основной камерой, состоящей из четырех разных модулей. В целом предположение кажется логичным, хотя выпуск подобной модели сейчас кажется крайне маловероятным.

У Samsung уже есть несколько моделей со сдвоенными основными и фронтальными камерами. Также в последнее время много слухов о том, что будущие смартфоны Galaxy A (2019) и Galaxy S10 будут оснащаться тройными основными камерами. Причем Galaxy A (2019), согласно новой стратегии производителя, может получить такую камеру раньше флагманской модели Galaxy S10.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Samsung.

Источник: 9to5google