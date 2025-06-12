Стандарт PCI Express 7.0 со скоростью 512 ГБ/с утверждён — его преемник перейдёт на оптическое соединение

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Представьте себе компьютер, который обменивается данными не через медные провода, а с помощью света. Да, это звучит немного как фантастика, но PCI Express, основная шина для коммуникации внутри ПК, готовится сделать шаг в светоскоростное будущее — буквально.

Консорциум PCI-SIG, который отвечает за развитие стандарта PCI Express, объявил сразу о двух больших шагах: финальной спецификации PCI Express 7.0, анонсированной еще в 2022 году, и начале работы над PCI Express 8.0. Кроме того, стало известно, что организация разрабатывает первые стандартизированные решения для оптических соединений в PCIe, которые потенциально могут перевернуть индустрию компьютерных соединений.

PCI Express 7.0

PCIe 7.0 передает данные в обе стороны со скоростью 128 гигапередач в секунду (GT/s) без потерь на кодирование, используя ту же модуляцию PAM4, что и PCIe 6. Это дает 512 ГБ/с пропускной способности на стандартном 16-линейном (x16) соединении. Для сравнения, PCIe 3.0, который до сих пор можно встретить в некоторых рабочих системах, работает на скромных 8 GT/s.

Но радоваться рано: хотя спецификация уже утверждена, тестирование на совместимость начнется лишь в 2027 году, а первые устройства с PCIe 7.0 выйдут примерно в 2028 году. Так что запасайтесь терпением и средствами на обновление системы.

О PCIe 8.0 пока деталей мало, но логика подсказывает: если тренд удвоения скорости сохранится, нас ждет 256 GT/s — то есть первый терабайт в секунду в истории PCIe.

Оптика вместо электричества

Самая интересная часть анонса — это не цифры, а само направление развития. PCI-SIG работает над Optical Aware Retimer, который интегрируется в спецификации PCIe 6.4 и PCIe 7.0. Это первый промышленный стандарт для работы PCIe через оптоволокно. Эти изменения ориентированы прежде всего на ИИ-системы, облачные сервисы и дата-центры, а не домашние ПК. Но — кто знает, что будет через 10 лет?

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Intel уже более десяти лет развивает направление кремниевой фотоники — технологии, которая сочетает электричество и свет. AMD тоже не отстает: в мае 2025 года компания приобрела Enosemi, чтобы заниматься разработкой оптических решений для ИИ-систем следующего поколения.

Источник: pcworld

Раздел Технологии выходит при поддержке

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