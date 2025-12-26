Новости Крипто 26.12.2025 comment views icon

Старейший майнинг-пул Bitcoin отмечает 15-летие: он добыл биткоинов на $115 млрд и увеличил мощность хешрейта в 255 млрд раз

15 лет назад программист Slush представил первый майнинг-пул Bitcoin CZ, который впоследствии превратился в Slush Pool и до сих пор работает под названием Braiins Pool. Группа заявляет, что за последние 15 лет добыла 1 311 339 биткоинов, которые по текущей оценке стоят от $115 млрд до $162 млрд.

Slush предложил первую кооперативную майнинговую операцию под названием Bitcoin CZ, которая впоследствии стала Slush Pool и сейчас продолжает работать как Braiins Pool. Первый и оригинальный майнинг-пул стартовал с мощностью 60 000 KH/s. В 2025 году этот пул «goes brrr-kerching» на уровне 13,56 EH/s. Таким образом, он обладает примерно в 225 млрд раз большей вычислительной мощностью, чем в своем первоначальном виде.

Данные: Х

До 2010 года вознаграждения за криптомайнинг биткоина стали слишком изменчивыми, чтобы большинство соло-участников чувствовали себя комфортно в своей энергоемкой деятельности. Сложность поиска блока достигла уровня, при котором большая масса домашних энтузиастов все еще могла майнить BTC, но мучительные промежутки между «ударом по криптозолоту» породили идею объединения ресурсов ради более стабильного и надежного потока доходов.

На момент создания первого майнинг-пула Bitcoin, 16 декабря 2010 года, стоимость 1 BTC составляла 22 цента. Первый чрезвычайно стремительный рост стоимости BTC произошел в июне 2011 года, когда цена превысила $26. Следующий большой скачок произошел в ноябре-декабре 2013 года, когда BTC преодолел отметку $1 000. В 2017 году он почти достиг $20 000. Еще одним рубежом стал рост более $67 000 в конце 2021 года. Вместе с этим росли активы Bitcoin CZ.

Данные: Bitbo.io

Майнинговые коллаборации не всегда дают желаемый результат. Однако Slush и сообщество смогли создать сотрудничество, которое оказалось долговечным. От скромного начала в виде обсуждений на форуме до сегодняшнего дня — самый долго действующий в мире криптомайнинговый пул рос с поразительной скоростью. Braiins Pool утверждает, что с момента своего основания 15 лет назад был ответственен за добычу 1 311 339 BTC с момента своего основания.

Основатель Bitcoin CZ отмечал, что сервер майнинг-пула базировался на принципе справедливого распределения вознаграждений и работал с ведущими на то время CPU/GPU-майнерами. В отличие от соло-майнинга, Bitcoin CZ хранил блоки криптовалюты на серверном кошельке, а отдельные майнеры могли получать BTC на собственные кошельки в соответствии с персонально настроенным порогом.

Данные: Braiins

Braiins Pool до сих пор ищет новых участников. На данный момент у него почти 13 000 активных пользователей, а также целая экосистема из кастомного оборудования, прошивок ASIC, майнинг-пула, программного обеспечения для управления и прочего. Тем, у кого интерес лишь беглый, все же советуют добавить сайт в закладки и вернуться к нему через 15 лет.

Источник: TomsHardware

