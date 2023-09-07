Новости Игры 07.09.2023 в 08:00

Starfield прошли до релиза 6 сентября и вернули деньги за игру – Steam не считает ранний доступ полноценным запуском

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Как известно, покупатели Starfield Premium Edition и Constellation Edition имели возможность запустить игру с самого начала сентября, не ожидая общего релиза 6 числа. За это время некоторые из них смогли пройти игру и… вернуть деньги. Это было возможно в течение пяти дней – с 1 по 6 сентября, независимо от количества часов в игре.

Дело в том, что политика Steam не считает ранний доступ полноценным запуском игры. Дата релиза Starfield – именно 6 сентября. До этого времени можно было играть сколько угодно часов и все же получить рефанд. Правило Steam о максимальных двух часах в игре в таком случае не работает.

Оказывается, многие пользователи Steam не знали о такой особенности сервиса и были удивлены, когда услышали о прецеденте возврата денег на форуме. 5 августа пользователь Silly Sausage написал, что вернул игру после того, как провел в ней 27 часов.

Starfield

Ему не понравилось, что на видеокарте NVIDIA RTX 3060 Ti с 32 Гб оперативной памяти в разрешении 1080p игра демонстрировала лишь 40 FPS, вне зависимости от графических настроек. Как оказалось, достаточно много людей вернули таким образом деньги за игру. Реакцию некоторых комментаторов можно описать классической фразой:

«А что, так можно было?»

Кстати, о техническом состоянии. У многих участников обсуждения Starfield работал гораздо лучше в конфигурациях, близких к приведенному примеру. Очевидно, на это влияет процессор, накопитель данных или другие факторы. Так или иначе, но пройти игру, а затем сдать назад в Steam больше не получится.

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Starfield прошли до релиза 6 сентября и вернули деньги за игру – Steam не считает ранний доступ полноценным запуском
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Ydri

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Источник: Steam

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Ydri

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