Starfield вошла в «Большую тройку» Bethesda рядом с Fallout и Elder Scrolls, — ветеран студии

У студии Bethesda Game Studios теперь три основные ролевые игры: Fallout, Elder Scrolls и Starfield. Об этом рассказал ветеран компании Эмиль Пальяруло Эмиль Пальяруло — это разработчик видеоигр, который работает в компании Bethesda Game Studios. Он был ведущим дизайнером Fallout 3, Fallout 4, Skyrim, Fallout Shelter и Starfield. Пальяруло начал свою карьеру в игровой индустрии с работы над серией Thief, а позже присоединился к Bethesda в 2003 году. Он также работал над разработкой сюжетов и механик для крупных проектов студии, включая Fallout 76..

По словам Пальяруло, Starfield нашел свою уникальную аудиторию и занял место рядом с другими культовыми сериями студии. Дизайн-директор отметил, что новая игра имеет собственную индивидуальность и предлагает особый опыт на консолях.

«Мы создали эту новую франшизу с нуля. Starfield сочетает фирменный стиль Bethesda: погружение, экшн и RPG-элементы», — объяснил Пальяруло в интервью GamesRadar+.

Разработчик признал, что Starfield отличается от предыдущих RPG студии. Например, вместо открытого мира Skyrim игроки исследуют сотни процедурно сгенерированных планет. Однако именно эти отличия помогли привлечь новую аудиторию.

Пальяруло подчеркнул, что создание новой серии впервые за десятилетия было рискованным шагом. Особенно учитывая ожидания фанатов относительно The Elder Scrolls 6. Тем не менее риск оправдал себя, и теперь студия может опираться на три стабильные франшизы.

«Раньше Bethesda ассоциировалась только с Elder Scrolls. Затем добавился Fallout. Теперь у нас есть большая тройка: Elder Scrolls, Fallout и Starfield», — отметил дизайн-директор.

Ранее руководитель студии Тодд Говард намекал на масштабные планы по развитию Starfield. Разработчики планируют выпускать ежегодные сюжетные дополнения в течение длительного времени. Пальяруло добавил, что это лишь начало для новой франшизы.

Несмотря на вхождение Starfield в «Большую тройку» Bethesda, игра все еще сталкивается с вызовами. Первое сюжетное дополнение Shattered Space, выпущенное через год после релиза основной игры, получило неоднозначную реакцию игроков. В Steam только 41% из 929 рецензий были положительными.