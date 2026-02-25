banner
Starlink Mobile 5G будет предлагать скорость 150 Мбит/с даже в Арктике благодаря сотовым "башням" в космосе

SpaceX планує запустити 5G телефонний сервіс зі швидкістю до 150 Мбіт/с на одного користувача

Starlink планирует запустить 5G телефонный сервис в любой точке мира со скоростью загрузки, которая на 50% выше, чем предполагалось изначально. SpaceX получила одобрение FCC на запуск до 15 000 спутников прямой связи с телефоном для поддержки Starlink Mobile.


После приобретения спектра DISH компании EchoStar, SpaceX начала мыслить масштабнее, и Илон Маск публично заявил, что компания запустит автономную сеть Starlink Mobile 5G, которая будет конкурировать с наземными операторами вроде T-Mobile или Verizon.
Для этого SpaceX нужно будет запустить значительно больше спутников, с которыми 5G-телефоны смогут взаимодействовать напрямую. Компания уже получила разрешение насытить низкую околоземную орбиту до 15 000 спутников direct-to-cell (D2C) или direct-to-device (D2D), по сравнению с примерно 650 нынешними.

Очевидно, что телефонный сервис Starlink Mobile 5G станет возможным только тогда, когда SpaceX начнет запускать на орбиту спутники V3 с помощью ракеты Starship 3. Спутники V3 direct-to-cell по размеру равны Boeing 737, когда их солнечные «крылья» развернуты, и имеют в 20 раз большую пропускную способность, чем текущее поколение V2 D2C на орбите, обеспечивая скорость загрузки 1 Тбит/с и 160 Гбит/с восходящего канала на спутник. Это не только позволит запустить гигабитный интернет Starlink, для которого компания уже продает соответствующую антенну Performance, но и обеспечит до 150 Мбит/с скорости 5G-загрузки непосредственно на телефоны людей на земле, согласно презентации руководителя направления спутниковой политики SpaceX перед панелью ITU.

Starlink Mobile 5G пропонуватиме 150 Мбіт/с навіть в Арктиці завдяки стільниковим "вежам" у космосі
Логотип панели ITU по вопросам спутниковой связи direct-to-device / Photo: NotebookCheck & ITU

Фактически эта скорость загрузки Starlink Mobile 5G выше 100 Мбит/с, о которых компания намекала во время начальной итерации идеи стать мобильным оператором, передающим данные из космоса, а не только поставщиком экстренной связи для сервисов вроде T-Mobile Satellite. После приобретения спектра Dish, SpaceX предостерегала, что операторский сервис Starlink лиш улучшит покрытие «высокопроизводительных наземных 5G-сетей», но обеспечит скорости уровня 4G LTE, которые в реальных условиях колеблются от 5 Мбит/с до 100 Мбит/с, как в первые годы развертывания 5G-сетей T-Mobile, AT&T и Verizon. Это подобно скоростям, которые способен обеспечить комплект Starlink Mini стоимостью $329 на Amazon, но доставленных непосредственно на телефон пользователя без антенны через «башни сотовой связи в небе» Starlink, согласно презентации.

Теперь, однако, Удривольф Пика из SpaceX уверен, что Starlink будет использовать как спектр Mobile Satellite Services (MSS) в диапазоне 2 ГГц, так и спектр ITU для расширенного покрытия после завершения сделки с EchoStar в конце 2027 года. По словам Пики, время будет «идеальным для готовности экосистемы устройств и поддержки устройствами диапазона 3GPP n256», намекая на работу SpaceX с производителями чипов для телефонов, такими как Qualcomm, MediaTek или Samsung, над разработкой прямого спутникового интернет-соединения Starlink в модемах мобильных чипсетов. Такой «букет» спектра позволит Starlink Mobile покрывать даже «северные широты», то есть арктические и субарктические бореальные леса и тундру, которые часто остаются без внимания с точки зрения связи, спутниковым 5G-интернетом со скоростью 150 Мбит/с на абонента.


Starlink Mobile 5G пропонуватиме 150 Мбіт/с навіть в Арктиці завдяки стільниковим "вежам" у космосі
SpaceX планирует запустить 5G телефонный сервис со скоростью до 150 Мбит/с на одного пользователя / Photo: NotebookCheck & SpaceX

О стоимости подписки Starlink Mobile пока не сообщается, но AST, которая также представила на панели свой будущий сервис direct-to-device, заявила, что компания рассматривает различные варианты ценообразования — как долгосрочные и краткосрочные подписки, так и даже дневной абонемент. Таким образом, SpaceX фактически готовится превратить Starlink из провайдера спутникового интернета в полноценного глобального мобильного оператора: с собственным спектром, тысячами спутников direct-to-cell и заявленными скоростями до 150 Мбит/с на абонента даже в отдаленных и северных регионах. Если запуск спутников V3 и закрытие сделки с EchoStar пройдут по плану, рынок мобильной связи может получить принципиально нового игрока, способного напрямую конкурировать с традиционными наземными сетями.

SpaceX запитала дозвіл на запуск 1 млн супутників для космічних ШІ-датацентрів

Источник: NotebookCheck.net

