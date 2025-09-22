Starlink не нужен: SoftBank успешно раздала 5G на телефоны с самолета на высоте 3 км

Японская телекоммуникационная компания SoftBank успешно обеспечила сквозное подключение 5G на обычных смартфонах с помощью базовой станции на борту самолета на высоте около 3 км.

Полевые испытания проводились в июле этого года над островом Хатидзе. Легкий самолет подключил наземную инфраструктуру через фидерное соединение на частоте 26 ГГц и сервисный канал на частоте 1,7 ГГц

В отличие от традиционного использования спутников на низкой околоземной орбите для обеспечения прямой связи с устройствами, SoftBank использует станции на самолетах, которые парят в стратосфере, на высоте около 20 км над Землей. На такой высоте задержки сигнала значительно ниже, меньше проблем с мощностью и эффектом Доплера.

Станция на борту самолета использовала технологию формирования луча для создания шести направленных ячеек, закрепленных на земле, даже когда самолет кружил в режиме ожидания. Система автоматически меняла зону покрытия луча каждые 60°, имитируя поведение будущей стратосферной платформы.

Радиостек SoftBank сочетает обратную связь в миллиметровом диапазоне волн от земли до самолета с каналом связи с частотой ниже 2 ГГц от самолета до пользовательских устройств, объединяя всю сеть в 5G. Это позволяет узлам HAPS на самолетах работать как базовые интеллектуальные станции связи, а не только как трансляторы и ретрансляторы. Компания также проверила доплеровскую коррекцию, автоматическое управление мощностью и адаптивное слежение за лучом, необходимым для коммерческого обслуживания в небе.

По сравнению с системами спутниковой связи, такими как AST SpaceMobile, которая до этого уже демонстрировала возможность обеспечения 5G-связи из космоса, станции HAPS на самолетах способны охватывать большие площади с меньшими потерями мощности сигнала и более эффективным повторным использованием спектра.

Благодаря недавним решениям Международного союза электросвязи, такие операторы как SoftBank, теперь могут развертывать HAPS в наземных диапазонах мобильной связи, включая 700 МГц, 850 МГц, 1,7 ГГц и 2,5 ГГц. Работа SoftBank может привести к появлению сети 5G в местах, недоступных для вышек, например, в зонах стихийного бедствия, в открытом море или на отдаленных островах. Компания пока не сообщила, когда планирует масштабировать проект до полноценного коммерческого запуска, но техническая основа уже есть.

Источник: Tom’sHardware