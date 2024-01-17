Стартап Black Box предлагает устанавливать в операционные камеры с искусственным интеллектом для безопасности и эффективности

Технология наблюдения на основе искусственного интеллекта проникает в операционные больницы, где она постоянно собирает аудио- и видеоматериалы, жизненные показатели пациента и множество других хирургических данных – и все это ради повышения безопасности и эффективности.

Платформа на базе искусственного интеллекта называется OR Black Box, в честь самописных устройств, используемых в самолетах, чтобы помочь понять происшествия, повлекшие за собой катастрофу или другой инцидент. Но эта технология не является буквальным чёрным ящиком; это набор широкоугольных камер и запатентованных моделей искусственного интеллекта. Она также необязательно предназначена для того, чтобы разобраться в событиях, повлекших хирургическую катастрофу или инцидент постфактум. Скорее, она призвана помочь предотвратить любые несчастные случаи, и ее создателям и пользователям приходилось неоднократно уверять медицинский персонал, что всевидящий искусственный интеллект не будет использоваться для поиска индивидуальных ошибок и возложения вины на персонал, сообщает ArsTechnica.

По словам разработчиков, OR Black Box анонимизирует людей в операционных: модели размывают лицо и мультиплицируют тела. Программное обеспечение агрегирует и анализирует данные и отчитывается больницам, предоставляя информацию о соблюдении протоколов, эффективности, аудите безопасности, контроле качества, а также ключевые видео- и аудиозаписи для просмотра, комментирования и обучения. Через 30 дней все записи должны быть удалены.

К примеру, медицинское учреждение Duke Health в Северной Каролине начало использовать «черный ящик» в операционной четыре года назад и, проанализировав данные, понял, что его хирургические команды не очень тщательно придерживаются протокола подготовки кожи пациента к разрезам. С другой стороны, такое наблюдение нервничает персонал больницы, который не так уж сложно идентифицировать.

Впрочем, первые пользователи сосредотачиваются на положительных сторонах технологии. В клинике Mayo Clinic, установившей Black Box в конце 2021 года, администрация больницы использовала технологию, чтобы выяснить, что ключевое хирургическое оборудование не было оптимально расположено в некоторых операционных комнатах. Благодаря этому они переместили его и повысили эффективность.

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