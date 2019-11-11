Стартап по кибербезопасности Chronicle находится на грани закрытия, и причина этому – Google





Chronicle появился как экспериментальный проект подразделения X, принадлежащего Alphabet. Позднее он вырос в самостоятельный стартап, разрабатывающий технологии, связанные с безопасностью. В частности, в его распоряжении оказалась антивирусная система VirusTotal. Изначально предполагалось, что это будет независимая компания со своими контрактами и политикой – по крайней мере, так говорил её генеральный директор Стивен Джиллетт (Stephen Gillett). Однако в июне этого года Chronicle утратила свой статус после того, как официально присоединилась к Google, чтобы стать частью подразделения Google Cloud. И, согласно изданию Motherboard, это одна из главных причин её скорой гибели.

По-видимому, многие сотрудники Chronicle узнали об этом в день официального анонса, что рассматривалось некоторыми как предательство. Проблема возникла и с оплатой труда, поскольку поисковый гигант не захотел проводить корректировку зарплат, которые оказались ниже, чем у других сотрудников Google. Люди начали покидать компанию из-за «дистанцирования генерального директора» и «отсутствия ясности относительно будущего Chronicle».

Сам Джилетт ушёл на другую должность в Google, в то время как соучредитель и главный директор по безопасности Майк Вячек (Mike Wiacek) покинул компанию. В своём прощальном сообщении он сказал, что у Chronicle была одна из самых здоровых и ярких корпоративных культур. О своём уходе также заявил и директор по технологиям Уилл Робинсон (Will Robinson).

Прежде чем стать частью Google, Chronicle анонсировала свой первый коммерческий продукт под названием Backstory, идея которого была позаимствована у Google Photos. Сервис обрабатывает большие объёмы данных, выгруженных компаниями с устройств (или серверов) сотрудников, выявляет ложные тревоги и потенциальные опасности для более тщательного анализа.

Google в свою очередь заявила, что Chronicle является «критически важным» элементом в области безопасности, поэтому поисковый гигант «активно инвестирует» в команду стартапа.

Источник: Engadget