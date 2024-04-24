Steam не будет возвращать средства, если запускать игру за 2 часа до официального релиза

Около 8 лет назад Steam ввел механизм возврата средств за приобретенные игры. Это было полезно в случаях, когда игра оказывалась не такой интересной, как казалось, или компьютер не обеспечивал комфортный уровень производительности. Чтобы воспользоваться возвратом средств, нужно было провести в игре не более 2 часов и отправить запрос на возмещение в течение 14 дней после покупки.

Со временем Valve запустила механизмы раннего доступа к играм. Программы «Досрочный доступ» и «Расширенный доступ» позволяли играть в игры еще до официального релиза — пусть даже в тестовые версии. И это создало определенную лазейку для игроков. Люди могли играть за много-много часов до релиза, а затем все равно требовать возмещения после выхода игры.

Теперь Valve прикрыла эту лазейку. Сейчас время, проведенное в игре в рамках программ «Досрочный доступ» и «Расширенный доступ», также учитывается при определении 2-часового лимита для возврата средств. Соответствующие изменения указаны в обновленных правилах возврата средств:

«ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ЗА ПРОДУКТЫ, КУПЛЕННЫЕ РАНЕЕ ДАТЫ ВЫХОДА: Обычно, если вы покупаете продукт в Steam раньше даты выхода, будет действовать двухчасовое ограничение времени игры для возврата средств, но 14-дневный период не начнется раньше даты выхода. Например, если вы покупаете игру в досрочном доступе или приоритетном доступе, любое время игры засчитывается в двухчасовое ограничение на возврат средств. Если вы заранее купили игру, которую нельзя запустить раньше даты выхода, вы можете подать запрос на возврат средств в любое время до ее выпуска, а стандартный 14-дневный/двухчасовой период будет применяться с момента выхода игры.»

Ранее соответствующий пункт правил был значительно короче:

«ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ЗА ПРЕДЫДУЩУЮ ПОКУПКУ: Если вы покупаете продукт в Steam раньше даты выхода (и оплачиваете его заранее), вы можете подать запрос на возврат в любое время до выхода этого продукта. Также применяется стандартный 14-дневный/двухчасовой период возврата средств, начиная с даты выпуска игры.»

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Источник: The Verge