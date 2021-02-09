Steam официально заработал в Китае и вскоре в Поднебесной стартуют официальные продажи Sony PS5





8 февраля в Китае официально заработала локальная версия онлайн-магазина Steam, в числе первых обратил внимание известный инсайдер и аналитик Даниэль Ахмад. Одновременно Sony предоставила китайский геймерам еще один повод для радости — во втором квартале в стране начнутся официальные продажи PlayStation 5.

До этого момента в Китае работала международная версия Steam, использование которой было сопряжено с определенными неудобствами и ограничениями — по аналогии с международной версией Netflix в Украине. Почему это важно не только для рынка Китая, но и для индустрии в целом? Во-первых, Китай — третий по объему выручки от продаж игр, а во-вторых, Steam — крупнейший в мире цифровой магазин игр. Локализация, как ожидается, поспособствует всестороннему развитию и расширению, от которого выиграют все.

В китайской версии Steam пока особо не разгуляешься — библиотека игр насчитывает около 40 наименований, еще 10 или около того добавят в ближайшее время. В стартовый список, конечно же, входят основные киберспортивные игры Valve — Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2. К слову, Valve анонсировала запуск китайской версии Steam еще в 2018 году и вот спустя три года это произошло.

Помимо очевидных недостатков локализации в случае с международной версией Steam всегда существовал риск блокировки со стороны властей Китая, поскольку она содержит игры, которые не были одобрены регулятором.

Как отмечает Eurogamer, официальный клиент Valve для Китая содержит только игры, которые прошли официальную сертификацию и были одобрены властями. В то же время Valve рассчитывает, что власти Китая не станут блокировать глобальную версию и она продолжит работать наряду с китайской.

Накануне запуска китайского Steam магазин Valve в очередной раз обновил рекорд по пиковому онлайну — в нем одновременно было больше 26 миллионов человек.

Не обошлось без хороших новостей для китайских геймеров из числа консольщиков — Sony планирует начать официальные продажи PS5 во втором квартале 2021 года. Правда, учитывая катастрофический дефицит консолей, сколькие смогут купить устройства. Как бы там ни было, это важное событие — с 2000 по 2015 годы консоли в Китае были запрещены и пока официально там вышли только несколько современных моделей, включая PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Компания Microsoft пока не говорила о планах по запуску Xbox Series X|S в Китае.