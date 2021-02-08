Steam установил новый рекорд по числу игроков онлайн — более 26 миллионов человек

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7 февраля 24-часовой максимум по одновременному количеству пользователей Steam составил 26 401 443 человек, свидетельствуют данные SteamDB.

С начала 2020 года онлайн-магазин Valve стабильно обновляет рекорды по числу игроков онлайн. Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 января — тогда число одновременных игроков в Steam впервые в истории сервиса превысило 25 миллионов человек.

На прошлой неделе в Steam стартовал февральский фестиваль игр, в рамках которого пользователям доступно больше 500 демоверсий (он заканчивается 9 февраля). Вероятно, именно он поспособствовал установке нового рекорда.

На момент фиксации нового рекорда в играх находилось менее трети всех пользователей — около 7,3 миллиона человек. То есть, апрельский рекорд, когда было зафиксировано более 8 млн человек в играх, все еще держится.

Одновременно Steam опубликовал свежие данные по продажам игр за неделю с 1 февраля го по 7 февраля 2021 года — в лидеры вырвался кооперативный сурвайвал про викингов Valheim. Второе место сохранила китайская ролевая игра Tale of Immortal. В тройку также попала Nioh 2. Ремастер трилогии Mass Effect — тоже попал в топ-10, а Cyberpunk 2077 опустился с пятого на восьмое место.