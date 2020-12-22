Игровая индустрия за 2020 год в цифрах и фактах [Инфографика GameIndustry.biz]
Игровое издание Gamesindustry.biz, еженедельно публикующее чарты розничных продаж в Великобритании, по традиции опубликовало большую инфографику с итогами 2020 года. Исходные данные для анализа предоставили аналитические фирмы, включая Newzoo, Sensor Tower и Niko Partners. Мы выбрали из отчета ключевые моменты.
- Общий объем игровой индустрии по итогам девяти месяцев 2020 года составил 174,9 миллиарда долларов (на 19,6% выше, чем в 2019-м). Почти половина (49%) пришлась на игры для смартфонов и планшетов — их объем вырос на 25,6% и составил 86,3 миллиарда долларов. ПК-игры заняли 21,4% рынка с 37,4 миллиарда долларов (+6,2%), а консольные — 29% рынка и 51,2 миллиарда.
- Доля продаж физических копий игр на ПК и консолях продолжает сокращаться — по итогам девяти месяцев 2020 года они составили 14,9 миллиарда долларов. В то же время в консольном сегменте их доля за год снизилась до 28%. Цифровые продажи игр составили 158 миллиардов долларов, что соответствует 91% всей выручки. Отдельно авторы исследования выделяют объем внутриигровых покупок — 128,6 миллиарда долларов.
- FIFA 21 — самая успешная игра 2020 года в британской рознице по состоянию на начало декабря (как по выручке, так и по количеству копий).
- В США самой финансового успешной игрой на конец ноября в денежном выражении стала Call of Duty: Black Ops Cold War. В первую тройку также входят Modern Warfare и Animal Crossing New Horizons (без учета цифровых продаж).
- Самой продаваемой игрой в Японии за период с 30 декабря 2019 по 6 декабря 2020 года стала Animal Crossing: New Horizons.
- Максимальный балл среди игр 2020 года на Metacritic в 2020 году составил 95 балла. Этой оценки удостоились Persona 5: Royal на PS4. Самую низкую оценку получил Tiny Racer (32 из 100).
- Ubisoft, Microsoft, Sony и Nintendo запустили по две новых IP, EA лишь одну, а Activision — ни одной. При этом лидером по общему количеству релизов стала Nintendo, которая выпустила за год 17 игр.
- Лидером по общему числу новых релизов стала Nintendo, которая выпустила за год 17 игр. Следом идут Sony (12), Microsoft и EA (по 10), Ubisoft (7) и Activision (3). Если говорить о новых франшизах, то Ubisoft, Microsoft, Sony и Nintendo запустили по две новых IP, EA всего одну, а Activision — ноль.
- Among Us, Fall Guys и Valorant — самые популярные игры за год по поисковым запросам в Google.
- Пятью самыми обсуждаемыми играми в прессе были Fortnite (95 тысяч статей), Cyberpunk 2077 (72 тысячи), The Last of Us Part II (57 тысяч), Animal Crossing New Horizons (50 тысяч) и Destiny 2 (43 тысячи).
- По количеству просмотров на YouTube лидируют Minecraft (201 миллиарда), Roblox (75 миллиардов) и Garena Free Fire (72 миллиарда).
- В Твиттере чаще всего обсуждали Final Fantasy XV (924 тысячи ретвитов), Animal Crossing New Horizons (684 тысячи) и Cyberpunk 2077 (672 тысячи). Реже всего, как ни странно, — The Last of Us Part II (343 тысячи) и Fortnite (348 тысяч).
- Fortnite — лидер по общему числу просмотров трейлеров или стримо с результатом 252 миллиона. Следом идут Call of Duty: Warzone (71,8 миллиона) и Mortal Kombat 11 (71,2 миллиона).
- Издателем с самым большим числом мобильных загрузок оказалась французская компания Voodoo — 1,7 миллиарда, а лидером по прибыли стала Tencent — 7 миллиардов долларов.
- В тройку самых популярных игр по числу загрузок попали Garena Free Fire (266 миллионов), Among Us (256 миллионов) и Subway Surfers (235 миллионов).
- Самыми прибыльными играми стали PUBG Mobile (2,6 миллиарда долларов) и Honor of Kings (2,4 миллиарда долларов) и Pokemon Go (1,2 миллиарда долларов).
- Лидером по числу загрузок мобильных игр остается Индия — 9,3 миллиарда. Следом идут США, Бразилия, Россия и Индонезия. По выручке лидирует США с 21 миллиардами долларом, следом идут Япония (16,4 миллиарда долларов), Китай (13,5 миллиарда долларов), Южная Корея (5 миллиардов долларов) и Тайвань (12 миллиарда долларов).
- 60% владельцев Switch также владеют PS4, а Xbox One — 51%. В то же время 35-36% владельцев PS4 выбрали Switch или Xbox One в качестве второй консоли, а среди владельцев Xbox One консоли Switch и PS4 купили соответственно 40 и 46%.
- На Китай приходится 720 миллионов игроков, 48% из которых женщины.
- 74% общей выручки игровой индустрии обеспечили внутриигровые покупки.
- Более 160 миллионов долларов (без учета других форм поддержки) игровой индустрия выделила на борьбу с пандемией.
- Microsoft договорилась о покупке Zenimax/Bethesda за 7,5 миллиарда долларов.