Игровая индустрия за 2020 год в цифрах и фактах [Инфографика GameIndustry.biz]

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Игровое издание Gamesindustry.biz, еженедельно публикующее чарты розничных продаж в Великобритании, по традиции опубликовало большую инфографику с итогами 2020 года. Исходные данные для анализа предоставили аналитические фирмы, включая Newzoo, Sensor Tower и Niko Partners. Мы выбрали из отчета ключевые моменты.