Новости Софт 19.12.2023 в 11:16 comment views icon

Steam опубликовал персональный игровой «Обзор 2023 года» для каждого пользователя

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Вадим Карпусь

Автор новостей

К концу года Steam подготовила «Обзор 2023 года» для каждого своего пользователя. Персонализированная статистика дает ретроспективный взгляд на игровую активность пользователя в рамках сервиса.

Обзор года показывает, сколько времени было потрачено на игры в Steam в 2023 году на разных платформах и в разные месяцы. Ключевые данные статистики отображают общее количество сыгранных игр, обнаруженных новых игр, разблокированных достижений и дней игрового процесса подряд. Сервис также выделяет лучшие игры года с подробной статистикой затраченного времени и количества запусков. Время игры разбито по месяцам, чтобы игроки могли видеть, когда они были наиболее активны.

Статистика игровой активности за год является конфиденциальной, ее могут видеть только сами пользователи. Однако настройки конфиденциальности можно изменить на «Только для друзей» или «Общедоступно», чтобы поделиться обзором с другими. Также доступны шаблоны для быстрого размещения отчетов в социальных сетях. Простой просмотр обзора дает пользователю памятный значок в профиле Steam.

Просмотреть свой «Обзор 2023 года» можно по следующему адресу в Steam.

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