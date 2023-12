Steam опубликовал персональный игровой «Обзор 2023 года» для каждого пользователя

К концу года Steam подготовила «Обзор 2023 года» для каждого своего пользователя. Персонализированная статистика дает ретроспективный взгляд на игровую активность пользователя в рамках сервиса.

Обзор года показывает, сколько времени было потрачено на игры в Steam в 2023 году на разных платформах и в разные месяцы. Ключевые данные статистики отображают общее количество сыгранных игр, обнаруженных новых игр, разблокированных достижений и дней игрового процесса подряд. Сервис также выделяет лучшие игры года с подробной статистикой затраченного времени и количества запусков. Время игры разбито по месяцам, чтобы игроки могли видеть, когда они были наиболее активны.

Your Steam Year In Review 2023 is now available! 🎁 Check out an overview of your year, marvel in the number of hours you spent in just one game, take a look at how many achievements you've unlocked, and more.

Just be sure you're logged in first! https://t.co/8hF6QvSDS8 pic.twitter.com/DNTihB3nxH

— Steam (@Steam) December 18, 2023