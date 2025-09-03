banner
Тотальное доминирование: NVIDIA контролирует 94% рынка дискретных видеокарт

Вадим Карпусь

NVIDIA укрепила свое лидерство в сегменте дискретных графических процессоров, показав самый высокий результат за всю историю. Во втором квартале 2025 года на «зеленую» компанию приходилось 94% рынка. Конкурент AMD имеет лишь 6%, а Intel на этот раз не получила ни одного целого процента.

Еще в предыдущем отчете Jon Peddie Research (JPR) прогнозировалось, что NVIDIA практически полностью будет доминировать на рынке. И новый отчет JPR подтвердил эту тенденцию: во втором квартале 2025 года поставки дискретных GPU выросли на 27% по сравнению с предыдущим кварталом, а отгрузка графических ускорителей для дата-центров дополнительно увеличилась на 4,7%.

Динамика рынка дискретных видеокарт / JPR

Согласно оценке JPR, в период с 2024 по 2028 год среднегодовой темп падения рынка дискретных GPU составит -5,4%. Несмотря на это, база установленных дискретных видеокарт достигнет 163 млн устройств. Ожидается, что в течение следующих пяти лет 87% настольных ПК будут иметь дискретную графику. Это означает, что спрос на видеокарты будет оставаться высоким благодаря геймингу, профессиональным задачам и применению ИИ.

Во втором квартале 2025 года NVIDIA не только удержала первенство, но и нарастила свою долю на 2,1% против предыдущего квартала, доведя ее до 94%. В то же время AMD потеряла те же 2,1% и остановилась на 6%. Intel осталась с 0%.

Доля NVIDIA на рынке дискретных видеокарт стабильно растет / JPR

Сильные продажи новой серии GeForce RTX 50 (Blackwell) подтверждаются и финансовыми результатами NVIDIA: в игровом сегменте зафиксирована рекордная выручка. Аналитики ожидают, что в праздничный сезон (четвертый квартал) эти показатели вырастут еще больше.

В отчете JPR также отмечается, что недавние тарифы, введенные США, вызвали определенную «панику» на рынке. Цены на топовые видеокарты поднялись, а запасы исчерпываются. При этом видеокарты начального и среднего уровня еще можно купить дешевле, но покупатели пытаются приобрести новые модели по приемлемым ценам, пока ситуация не ухудшилась.

До конца этого года масштабных запусков GPU от NVIDIA и AMD не ожидается. Серии RTX 50 (Blackwell) и Radeon RX 9000 (RDNA 4) уже фактически завершены, но их масштабное обновление откладывается на следующий год. Единственная потенциальная интрига — Intel, которая может представить более мощный вариант Battlemage.

Источник: wccftech

