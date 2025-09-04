Впервые на Intel Panther Lake: Acer представила ноутбуки следующего поколения

Acer представила обновленную линейку ноутбуков на IFA 2025, сделав ставку на широкий спектр пользователей — от профессионалов, которым важна мобильность, до геймеров, ищущих максимальную производительность. В фокусе компании — как легкие модели серии Swift, так и мощные игровые Predator. Новинки получили новые компоненты: платформы AMD, Intel, видеокарты NVIDIA RTX 50 и другие современные комплектующие.

Acer Swift 16 AI — первый ноутбук на Intel Panther Lake

Особое внимание компания уделила модели Swift 16 AI. Это первый ноутбук Acer с процессорами Intel нового поколения Panther Lake. Кроме новых чипов Swift 16 AI получил несколько заметных изменений в дизайне. Например, он имеет самый большой в мире сенсорный тачпад с тактильной отдачей, теперь с поддержкой стилуса. И еще есть обновленная клавиатура для более удобного набора.

Дисплей: 3K OLED, 120 Гц, диагональ 16 дюймов.

Оперативная память: до 32 ГБ LPDDR5X.

Порты: два USB-C с Thunderbolt 4, USB-A, HDMI, разъем для наушников и слот microSD.

Беспроводные технологии: Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

Дата выхода Acer Swift 16 AI еще не объявлена. Ожидается, что Intel сделает подробную презентацию Panther Lake на CES 2026 в январе следующего года.

Acer Swift Air 16 — самый легкий ноутбук компании

Новая модель Acer Swift Air 16 — самый тонкий и легкий ноутбук бренда. Он создан для профессионалов, которым нужна портативность без компромиссов в мощности. При весе менее 1 кг устройство получило дисплей диагональю 16 дюймов. С такими параметрами он легче даже массовых моделей вроде Apple MacBook.

Дисплей: выполнен на базе панели AMOLED с разрешением WQXGA.

Платформа: система построена на чипах AMD Ryzen AI 300, а максимальная конфигурация включает в себя Ryzen AI 7 350.

Память: до 32 ГБ LPDDR5.

Накопитель: до 1 ТБ M.2 PCIe Gen4 SSD.

Swift Air 16 стартует в продаже в Европе с ноября 2025 года по цене от €999.

Acer Chromebook Plus Spin 514 — с чипом MediaTek

Еще одна интересная новинка — Chromebook Plus Spin 514. Это первый ноутбук Acer с процессором MediaTek Kompanio Ultra.

Архитектура: 8 ARM-ядер и графика Immortalis-G925 MC11. Главная особенность — встроенный NPU с производительностью 50 TOPS, что позволяет выполнять ИИ-вычисления прямо на устройстве.

Дисплей: в топовой конфигурации — 14-дюймовый WQXGA+

Оперативная память: до 16 ГБ LPDDR5X.

Старт продаж Acer Chromebook Plus Spin 514 запланирован на октябрь 2025 года, цена будет стартовать с отметки $699.

Predator Helios 18P AI — топовый игровой ноутбук

Для геймеров Acer представила высокопроизводительную модель Predator Helios 18P AI на базе платформы Intel Arrow Lake-HX.

Дисплей: 18-дюймовый мини-LED 4K.

Процессор: Intel Core Ultra 9 285HX.

Оперативная память: до 192 ГБ ECC.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5090.

Порты и интерфейсы: Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Система охлаждения включает в себя два металлических вентилятора AeroBlade 6-го поколения, которые имеют самые тонкие лопасти среди подобных решений.

Acer Nitro V 16 — более доступный вариант

Для массового сегмента Acer обновила серию Nitro, которая тем не менее предлагает достаточно производительные компоненты, такие как процессор Intel Arrow Lake-H и видеокарту RTX 5070.

Дисплей: 16 дюймов, 2560×1600, 180 Гц, полное покрытие sRGB.

Процессор: до Intel Core Ultra 9 270H.

Оперативная память: до 32 ГБ DDR5-5600.

Накопитель: до 2 ТБ SSD.

Видеокарта: GeForce RTX 5070.

Цена Acer Nitro V 16 стартует с $999, а продажи начнутся в ноябре 2025 года. Версия Nitro V 16S будет стоить от $1099.

Источник: videocardz, wccftech, tomshardware