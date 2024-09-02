Steam в августе: Windows 11 впервые превысила 50%, мобильная RTX 4060 на втором месте, игроки переходят на 16 ГБ

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Windows 11 тотально доминирует в Steam. Эту операционную систему выбрали 50,81% пользователей с колоссальным приростом +3,36% за месяц.

Рост Windows 11 произошло за счет уменьшения почти на тот же процент доли Windows 10 (48,66%; -3,29%). Другие ОС тоже потеряли, но несущественно. Геймеры покидают устаревшие Windows 7 (0,38%; -0,05%) и Windows 8.1 (0,07%; -0,01%).

Среди видеокарт давно и стабильно лидирует NVIDIA GeForce RTX 3060 для десктопов, но она немного потеряла (5,51%; -0,37%). На второе место стремительно ворвалась ноутбучная RTX 4060. С ростом до 4,55% (+1,34%) за месяц она обогнала прежнего лидера, GTX 1650 (3,91%; -0,09%). Ощутимый процент роста доли мобильного графического адаптера актуального поколения позволяет легко предсказать ее лидерство — возможно, даже в следующем месяце. Неплохо «чувствует себя» также мобильная RTX 3060. Рост до 3,50% (+0,50%) сможет вскоре вывести ее на третье место.

Игроки понимают, что оперативная память важна. 16 ГБ уже давно «джентльменский» стандарт, но переход на него все еще продолжается. Такой объем ОЗУ имеют 47,35%, с приростом +1,50%. Меньшие объемы ожидаемо теряют долю, но и 32 ГБ тоже, и наиболее существенно (30,76%; -0,64%). Небольшой прирост демонстрируют системы с 48 ГБ, 64 ГБ и более.

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Доля процессоров Intel уменьшилась (66,69%; -0,71%), но это все еще более двух третей, тогда как у AMD — треть, хоть и с приростом (33,26%; +0,72%). Доля других чипов все еще незначительна.

Упрощенный китайский язык уже не первый месяц лидирует в Steam и наращивает долю (35,97%; +3,05%). На втором английский с соответствующим уменьшением (29,79%; -2,83%) Украинский язык имеет стабильные 0,6% с незначительными колебаниями.

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Источник: Steam

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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