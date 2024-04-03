NVIDIA GeForce RTX 3060 — доминирующая видеокарта среди пользователей Steam, а украинский язык занимает 14-е место

Мартовский опрос пользователей Steam продемонстрировал существенный прирост количества владельцев видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060. Несмотря на то, что этой модели уже около 3 лет, сейчас она доминирует среди дискретных видеокарт с показателем 6,92%. По сравнению с предыдущим месяцем ее доля выросла на 0,75%. Второе место заняла еще более старая модель GeForce RTX 2060 — 4,10%.

Тем временем более новая версия RTX 4060, основанная на новейшей архитектуре NVIDIA, постепенно набирает популярность. Сейчас она встречается среди 2,59% всех пользователей Steam, что является вторым по величине приростом на платформе — на +0,6%.

Видеокарты NVIDIA серии xx60 остаются лучшим вариантом среди геймеров, а четыре модели разных поколений занимают места среди 10 самых популярных моделей. Однако популярность серий GTX 10, GTX 16 и RTX 20, возможно, достигла своего пика, а сейчас переживает спад, особенно учитывая прекращение NVIDIA производства чипов серии GTX 16/10.

Всплеск популярности RTX 3060 можно объяснить выпуском модели с 8 ГБ памяти. Сейчас компания укрепила свои позиции в сегменте рынка до $300 долларов с помощью широкого спектра предложений, охватывающих как минимум два поколения (Ampere и Ada Lovelace).

В то же время видеокарты AMD и Intel не испытали значительного прироста популярности. Radeon RX 580 является самой популярной моделью AMD, но она встречается лишь в 0,83% всех систем, проверенных Steam. Ни Radeon RX 7000, ни графические процессоры Intel ARC не входят в ТОП-90 самых популярных видеокарт в Steam Charts.

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Еще из результатов исследования систем от Steam в марте 2024 года следует, что украинский язык занимает 14-е место по популярности среди всех пользователей, находясь на уровне с итальянским. Сейчас он установлен на 0,60% систем. По сравнению с предыдущим месяцем его распространенность уменьшилась на 0,05%. Для сравнения, польский язык занял 10-место с результатом 1,63%, и по сравнению с февралем показатель немного увеличился. При том, что население Украины и Польши примерно сопоставимы. Чтобы разработчики и издатели игр были заинтересованы в создании украинской локализации к своим проектам, надо демонстрировать большое количество заинтересованных пользователей. Поэтому важно устанавливать украинский язык интерфейса в ОС и Steam.

Источник: videocardz