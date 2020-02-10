Steam впервые перепрыгнул планку в 19 млн игроков онлайн, а вместе с ним рекорд обновила Counter-Strike: Global Offensive (901 тыс. одновременных игроков)





2 февраля сервис Steam обновил двухлетний рекорд по количеству одновременных игроков онлайн — была взята планка 18,8 млн человек (предыдущий рекорд — 18,5 млн). Новый рекорд продержался ровно неделю, так как 9 февраля платформа взяла новый рубеж в — в определенный момент число одновременно присутствующих в Steam пользователей достигло 19,1 млн человек. Об этом свидетельствует Steam Database, отслеживающий изменения в цифровом магазине Valve.

Одновременно Valve отметилась очередным важным для себя достижением по Counter-Strike: Global Offensive. По данным Steam, многопользовательский шутер обновил четырехлетний рекорд по количеству игроков в онлайне, хотя уже давно не получал никаких крупных обновлений. В минувшие выходные в CS:GO был зафиксирован показатель в 901 тыс. одновременных игроков. Предыдущий рекорд был установлен в апреле 2016 года — тогда в игре одновременно находилось 850 тыс. игроков.

В декабре 2018 года шутер CS:GO перешел на условно-бесплатную модель распространения, а в 2019 году получил систему боевых пропусков Battle Pass. Накануне (в пятницу, 7 февраля) Valve устроила распродажу боевого пропуска операции Shattered Web и уровней развития к нему со скидкой до 45%. В сочетании с ростом популярности игры в Китае это вполне могло поспособствовать обновлению рекорда.

На прошлой неделе Valve, подводя итоги 2019 года, сообщила о росте числа ежемесячных активных пользователей Steam до 95 миллионов человек. Для сравнения, пользовательская база Epic Game Store составляет 108 млн пользователей.