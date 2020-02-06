Steam подвел итоги 2019 года: 95 млн активных пользователей, 20 млрд часов в игре и 70 тыс. обзоров в день





Компания Valve подвела итоги работы магазина цифрового контента Steam за 2019 год. За этот период число ежемесячных активных пользователей Steam увеличилось почти до 95 миллионов, а всего за прошлый год пользователи Steam наиграли более 20 миллиардов часов.

По словам представителей Valve, по сравнению с 2018 годом в Steam вышло больше успешных новинок, возрос средний заработок за выпущенную игру, а также в прошлом году прошла самая успешная распродажа сервиса (конкретные цифры обещают назвать позже). За недолгое время своего существования Лаборатории Steam принесли 2,7 миллиарда показов, 57 миллионов просмотров и 6,1 миллиона добавлений в список желаемого для более 29 тысяч игр.

Январское обновление прошедшего года сделало обзор дополнений проще для пользователей: были добавлены сортировка по меткам, популярности и новизне, а также возможность разработчикам самим составлять списки дополнительного контента. Используя эти нововведения, пользователи перешли на отдельные страницы с доп. контентом более 121 миллиона раз.

В мае 2019 года вышло мобильное приложение чата Steam, чтобы пользователи могли оставаться на связи и вдали от компьютера. В итоге приложение установили более миллиона раз (1/3 — на iOS, 2/3 — на Android), и в среднем с его помощью ежедневно отправляется около миллиона оповещений. За время зимней распродажи было отправлено более 6,6 миллиона стикеров и применено 1,1 миллиона эффектов чата, для сравнения: за тот же период смайлики зимней распродажи использовали 9 миллионов раз.

Крупное обновление библиотеки Steam произошло 30 октября 2019 года, оно привнесло множество новых функций, которые интересны как разработчикам, так и игрокам: инструменты подскажут, во что играть дальше; лента активности покажет игрокам интересные новости, события и пользовательский контент, связанный с их любимыми играми; расширено управление списком игр и видом библиотеки. В итоге события и объявления были показаны игрокам более 8 миллиардов раз, и из них более 5 миллиардов — именно в библиотеке.

Обновлённая библиотека также предлагает пользователю написать или пересмотреть свой обзор на игру, основываясь на определённых критериях. Это привело к росту числа обзоров: раньше в день публиковалось примерно 17 тысяч обзоров, но после обновления библиотеки появляется более 70 тысяч обзоров в день, то есть предыдущий показатель превышен в более чем три раза.

Лишь за два последних месяца ушедшего года 3,7 миллиона игроков воспользовались Remote Play и 2,3 миллиона — Remote Play Together. Более 300 игр стали поддерживать управление с сенсорного экрана на телефоне или планшете через приложение Steam Link. Сохраняет свою популярность и Мастерская Steam — только за прошлый год было загружено 4,3 миллиона продуктов.

Напомним, что в начале февраля Steam обновил двухлетний рекорд по количеству одновременных пользователей, собрав на платформе более 18,8 млн игроков.

Источник: Steam