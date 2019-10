Steam вскоре запустит функцию Remote Play Together, которая позволит играть в локальный кооператив и мультиплеер через интернет

Enter the Gungeon (просто как пример игры с локальным мультиплеером)

Как стало известно, в ближайшее время сервис цифровой дистрибуции Steam предоставит пользователям возможность играть с друзьями в игры с локальным мультиплеером через Интернет, «как будто они находятся в одной комнате». Соответствующая функция получила говорящее название Remote Play Together, ее запуск в бета-режиме намечен на 21 октября.

To clarify: it really is only for shared-screen or split-screen games. The tech is streaming your screen to your friend and capturing their input and sending it back to the game, so you are both playing the same game, looking at the same thing.

— Alden Kroll @ PAX Australia (@aldenkroll) October 10, 2019