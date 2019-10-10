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Steam вскоре запустит функцию Remote Play Together, которая позволит играть в локальный кооператив и мультиплеер через интернет

Steam вскоре запустит функцию Remote Play Together, которая позволит играть в локальный кооператив и мультиплеер через интернет

Steam вскоре запустит функцию Remote Play Together, которая позволит играть в локальный кооператив и мультиплеер через интернет


Enter the Gungeon (просто как пример игры с локальным мультиплеером)

Как стало известно, в ближайшее время сервис цифровой дистрибуции Steam предоставит пользователям возможность играть с друзьями в игры с локальным мультиплеером через Интернет, «как будто они находятся в одной комнате». Соответствующая функция получила говорящее название Remote Play Together, ее запуск в бета-режиме намечен на 21 октября.

Изначально функция была анонсирована на сайте Steamworks для разработчиков, а затем о ней сообщил PC Gamer.

С Remote Play Together компания Valve стремится расширить потенциальную аудиторию игр с локальным мультиплеером — теперь наслаждаться такими играми можно будет без необходимости собираться у кого-то дома. Кроме того, далеко не всегда есть возможность собраться.

Компания говорит о возможности сделать Remote Play Together доступной для всех игр с локальным кооперативом, мультиплеером и сплит-скрином. То есть, предполагается, что разработчикам не придется прилагать особых усилий для обеспечения поддержки функции.

По словам Олдена Кролла из Valve, который подтвердил существование новой функции в Twitter, Remote Play Together работает по принципу «клиент — сервер» с использованием технологии потоковой передачи видеосигнала.

Стоит отметить, что сама идея не нова. Ранее нечто подобное предлагала NVIDIA в рамках сервиса GameStream и Sony обеспечивает аналогичную функциональность посредством сервиса Share Play для PS4. Хотя не сказать, что реализовать поддержку подобной функции — тривиальная задача. Если один человек играет в игру локально, то другой должен транслировать ее. При этом первому игроку не придется иметь дело с дополнительной задержкой из-за потоковой передачи картинки через интернет, что потенциально дает ему огромное преимущество. Насколько удачной окажется реализация Remote Play Together, узнаем уже скоро.

Источник: PC Gamer

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