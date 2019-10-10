Steam вскоре запустит функцию Remote Play Together, которая позволит играть в локальный кооператив и мультиплеер через интернет

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Enter the Gungeon (просто как пример игры с локальным мультиплеером)

Как стало известно, в ближайшее время сервис цифровой дистрибуции Steam предоставит пользователям возможность играть с друзьями в игры с локальным мультиплеером через Интернет, «как будто они находятся в одной комнате». Соответствующая функция получила говорящее название Remote Play Together, ее запуск в бета-режиме намечен на 21 октября.

To clarify: it really is only for shared-screen or split-screen games. The tech is streaming your screen to your friend and capturing their input and sending it back to the game, so you are both playing the same game, looking at the same thing. — Alden Kroll @ PAX Australia (@aldenkroll) October 10, 2019

Изначально функция была анонсирована на сайте Steamworks для разработчиков, а затем о ней сообщил PC Gamer.

С Remote Play Together компания Valve стремится расширить потенциальную аудиторию игр с локальным мультиплеером — теперь наслаждаться такими играми можно будет без необходимости собираться у кого-то дома. Кроме того, далеко не всегда есть возможность собраться.

Компания говорит о возможности сделать Remote Play Together доступной для всех игр с локальным кооперативом, мультиплеером и сплит-скрином. То есть, предполагается, что разработчикам не придется прилагать особых усилий для обеспечения поддержки функции.

По словам Олдена Кролла из Valve, который подтвердил существование новой функции в Twitter, Remote Play Together работает по принципу «клиент — сервер» с использованием технологии потоковой передачи видеосигнала.

Стоит отметить, что сама идея не нова. Ранее нечто подобное предлагала NVIDIA в рамках сервиса GameStream и Sony обеспечивает аналогичную функциональность посредством сервиса Share Play для PS4. Хотя не сказать, что реализовать поддержку подобной функции — тривиальная задача. Если один человек играет в игру локально, то другой должен транслировать ее. При этом первому игроку не придется иметь дело с дополнительной задержкой из-за потоковой передачи картинки через интернет, что потенциально дает ему огромное преимущество. Насколько удачной окажется реализация Remote Play Together, узнаем уже скоро.

Источник: PC Gamer