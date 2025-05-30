Steam запустил бесплатную раздачу Hitman: Sapienza — но есть нюанс

В Steam временно бесплатно раздают Hitman: World of Assassination — но только эпизод.

Стоит сразу уточнить: это не вся трилогия Hitman. Речь идет только об одной части — Sapienza. Вместе с ней игроки получат и бесплатный стартовый пакет, в котором есть обучающие миссии ICA и сезонный контент. Но это все — отдельные куски большой игры, и полной версии World of Assassination эта раздача не заменяет.

Как понимаете, то раздача вызвала путаницу: IO Interactive изначально подала его так, как будто это вся игра. Но когда игроки добрались до страницы Steam, выяснилось, что предоставляется только один эпизод. Чтобы найти его, придется немного прокрутить страницу игры вниз — мимо демки и основных пакетов.

Sapienza — это эпизод, который включает в себя:

миссию кампании «Мир будущего» Мир будущего»

бонусные миссии «Икона» и «Смещение» и «Смещение»

более 50 испытаний

доступ к созданию контрактов и живого контента

А вот режим VR эта версия не содержит. Они доступны только в полном пакете World of Assassination, который сейчас не бесплатный. Предложение действует только до 30 мая до 19:00 по Киеву.

На Metacritic трилогия Hitman получила высокие оценки, а Sapienza — один из самых популярных уровней в игре. Игра требует 16 ГБ оперативной памяти, процессор на уровне Intel Core i7-4790 и видеокарту уровня GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56.

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Источник: Steam