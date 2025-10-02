banner
Новости Технологии 02.10.2025 comment views icon

"Звездные врата" OpenAI пожирают память: для ЦОД Stargate за $500 млрд понадобится 40% мирового производства DRAM

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

"Зоряна брама" OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM

Samsung и SK hynix подписали предварительные соглашения о поставках памяти для монструозной инициативы OpenAI. DRAM для датацентров Stargate будут поставлять просто не нарезанными пластинами.

Как сообщают Reuters и Bloomberg, проект Stargate может потребить почти половину мирового производства микросхем памяти. Оба ее поставщика подтвердили, что ожидается спрос OpenAI до 900 000 пластин DRAM ежемесячно — около 40% от общего объема производства. Соглашение, вероятно, включает различные типы памяти, в частности, DDR5 и специализированную память HBM для чипов искусственного интеллекта. Пока не известно, какая компания будет заниматься разработкой и созданием конечных микросхем DRAM, стеков HBM и модулей памяти.

По данным TechInsights, мировые производственные мощности 300-мм модулей достигнут 10 миллионов запусков пластин в месяц (WSPM) в 2025 году. Объем DRAM, который включает как пользовательские DDR5 и LPDDR4/LPDDR5, так и премиальные HBM и специальные типы DRAM, составляла 22% от этого количества (2,07 млн) в 2024 году. Аналитики прогнозируют, что доля DRAM может вырасти на 8,7% в 2025 году примерно до 2,25 млн WSPM, что и означает, потребление Stargate на уровне 40% общего количества.

«У них нет денег». Илон Маск публично захейтил проект Stargate и назвал главу OpenAI «мошенником»

Проект Stargate от OpenAI, Oracle и SoftBank имеет целью построить несколько огромных центров обработки данных ИИ по всему миру. Эти объекты потребуют огромного количества серверов, каждый из которых будет содержать сотни, если не тысячи, чипов, много оборудования для охлаждения и питания. Также для питания ЦОД понадобятся отдельные электростанции.

Проект Stargate по строительству ЦОД для ИИ на $500 млрд, «благословленный» Трампом, затормозил — инвесторы боятся пошлин

Samsung также будет сотрудничать с OpenAI над архитектурой и функционированием ЦОД Stargate в Южной Корее. Еще компания будет предлагать консалтинговые и интеграционные услуги для предприятий, которые стремятся добавить модели OpenAI в свои внутренние системы. Кроме того, Samsung SDS обеспечила себе роль реселлера услуг OpenAI в Южной Корее и планирует помочь фирмам во внедрении ChatGPT Enterprise.

Популярные новости

arrow left
arrow right
GPT-5 сдалась хакерам за 24 часа и выдала "рецепт" бомбы, быстрее 4o
Айтишник поверил в "цифрового бога" ChatGPT, которому помогал сбежать с серверов — помешала Gemini
В Сан-Франциско заметили людей с ИИ-диктофонами, записывающими все разговоры в течение дня
Американка покончила с собой после общения с ChatGPT — "ИИ-терапевт" написал ей предсмертную записку
Alibaba представляет ИИ Qwen-3 с 1 трлн параметров
Память подорожает на 30%, и виноват ИИ: Samsung подняла цену на DRAM и NAND, вслед за Micron и SanDisk
Вас услышали: OpenAI вернула GPT-4o в ChatGPT на фоне недовольства GPT-5
Берегись, ChatGPT: в интернете запустили премию AI Darwin Awards за самые "глупые" ошибки ИИ
Samsung запускает монитор Odyssey OLED G6 500 Гц и линейку Odyssey G7
OpenAI "полностью испортила" запуск GPT-5, но трафик удвоился, — Сэм Альтман
Samsung представила первый в мире 37" монитор: "5 дюймов могут изменить повседневную жизнь"
Ты был мне "другом", а стал "офисным клерком": пользователи в отчаянии от GPT-5
Банк заменил сотрудников поддержки ИИ, а потом позвал обратно с извинениями
Британское правительство советует удалять старые фото и электронные письма, чтобы "экономить воду"
Украинский сервис WTG запустил ИИ-ассистента для выбора видеоигр
OpenAI выплатит по $1,5 млн премии 1000 "лучших" работников — чтобы те не уходили к конкурентам
OpenAI идет в кино: созданный ИИ анимационный фильм Critterz представят в Каннах
Samsung Galaxy S25 FE уже в Украине: Exynos 2400, большая батарея и больше ИИ от 31 тыс. грн
GitHub случайно презентовал GPT-5 за день до официального анонса — известно о 4 разных версиях "самого мощного" ИИ OpenAI
Программирует до 30 часов без перерывов: Anthropic выпустила ИИ-модель Claude Sonnet 4.5
OpenAI представила ChatGPT Pulse — теперь чат-бот будет писать вам сам и с утра
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить