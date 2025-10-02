"Звездные врата" OpenAI пожирают память: для ЦОД Stargate за $500 млрд понадобится 40% мирового производства DRAM

Samsung и SK hynix подписали предварительные соглашения о поставках памяти для монструозной инициативы OpenAI. DRAM для датацентров Stargate будут поставлять просто не нарезанными пластинами.

Как сообщают Reuters и Bloomberg, проект Stargate может потребить почти половину мирового производства микросхем памяти. Оба ее поставщика подтвердили, что ожидается спрос OpenAI до 900 000 пластин DRAM ежемесячно — около 40% от общего объема производства. Соглашение, вероятно, включает различные типы памяти, в частности, DDR5 и специализированную память HBM для чипов искусственного интеллекта. Пока не известно, какая компания будет заниматься разработкой и созданием конечных микросхем DRAM, стеков HBM и модулей памяти.

По данным TechInsights, мировые производственные мощности 300-мм модулей достигнут 10 миллионов запусков пластин в месяц (WSPM) в 2025 году. Объем DRAM, который включает как пользовательские DDR5 и LPDDR4/LPDDR5, так и премиальные HBM и специальные типы DRAM, составляла 22% от этого количества (2,07 млн) в 2024 году. Аналитики прогнозируют, что доля DRAM может вырасти на 8,7% в 2025 году примерно до 2,25 млн WSPM, что и означает, потребление Stargate на уровне 40% общего количества.

Проект Stargate от OpenAI, Oracle и SoftBank имеет целью построить несколько огромных центров обработки данных ИИ по всему миру. Эти объекты потребуют огромного количества серверов, каждый из которых будет содержать сотни, если не тысячи, чипов, много оборудования для охлаждения и питания. Также для питания ЦОД понадобятся отдельные электростанции.

Samsung также будет сотрудничать с OpenAI над архитектурой и функционированием ЦОД Stargate в Южной Корее. Еще компания будет предлагать консалтинговые и интеграционные услуги для предприятий, которые стремятся добавить модели OpenAI в свои внутренние системы. Кроме того, Samsung SDS обеспечила себе роль реселлера услуг OpenAI в Южной Корее и планирует помочь фирмам во внедрении ChatGPT Enterprise.