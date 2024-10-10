Сценарист нового сериала «Гарри Поттер» не дочитал книги и сомневается в целесообразности точной экранизации

Энди Гринволд, один из недавно объявленных сценаристов будущего телесериала «Гарри Поттер» для HBO Max, выразил сомнения относительно целесообразности точной экранизации книг Джоан Роулинг.
Об этом он сообщил в подкасте The Watch (через ThatParkPlace).
Гринволд, известный как шоураннер сериала «В зарослях» и своей работой над «Легионом» от FX, признал, что прямая адаптация романов Роулинг, вероятно, будет успешной.
«Эти книги очень богаты на детали и довольно объемные, особенно более поздние части серии. Люди их обожают. Новые поколения ежедневно открывают их для себя и влюбляются», — отметил сценарист.
Несмотря на это, Гринволд выразил личную незаинтересованность в точном переносе текста на экран. Он признался, что не дочитал все книги серии:
«Если что-то рекламируется как абсолютно точная экранизация, я, вероятно, не получу от этого удовольствия, потому что не прочитал все книги. Я читал их своей старшей дочери, пока она не научилась читать сама, а потом она меня опередила».
Сценарист также высказал мнение о возможности других творческих подходов в рамках вселенной «Гарри Поттера», но отметил, что Джоан Роулинг контролирует весь процесс и вряд ли позволит кому-то экспериментировать с ее творением. Представители Warner Bros. Discovery уверяют, что сериал «будет аутентичным оригинальным книгам».
Премьера сериала запланирована на 2026 год.
Маск посоветовал Джоан Роулинг публиковать «интересный и позитивный» контент на X/Twitter вместо постов о трансгендерности
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: