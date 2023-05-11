Studio Bot — новый ИИ-помощник Google для разработчиков Android, который поможет с написанием и оптимизацией кода

Во время Google I/O компания объявила о запуске инструмента для кодирования на основе ИИ для разработчиков Android под названием Studio Bot – он поможет создавать программы, генерируя код, исправляя ошибки и отвечая на вопросы об ОС.

Курс Фотографія Курс викладає Аня Грабарська, яка об’їздила весь світ як концертна фотографка Хочу на курс

Studio Bot построен на Codey – новой базовой модели кодирования Google, которая базируется на обновленной PaLM 2 (большой языковой модели компании нового поколения). Бот поддерживает языки программирования Kotlin и Java и размещается непосредственно на панели инструментов Android Studio. Google отмечает, что разработчикам не нужно делиться своим исходным кодом для использования Studio Bot, однако компания будет получать данные о разговорах, которые они ведут с инструментом.

Основной интерфейс для взаимодействия со Studio Bot – окно чата, где можно задавать вопросы или просить написать код, который можно перенести в открытый редактор одним нажатием. В отдельных темах Studio Bot предлагает открыть страницу документации с дополнительной информацией. Также можно попросить бота найти и устранить ошибки в коде.

Обучение бота еще продолжается, и сейчас он доступен только для разработчиков в США через канал Canary. Никакой информации о глобальном выпуске не предоставили.

Studio Bot – это логическое продолжение инициатив компании по облегчению процесса кодирования. После того как чат-бот Bard появился в раннем доступе, Google постепенно обновляла его новыми функциями, в том числе и помогающими генерировать, настраивать и объяснять строки кода.

В начале года Microsoft выпустила помощника, похожего на ChatGPT, для GitHub Copilot, а Amazon в прошлом месяце предоставила разработчикам бесплатный доступ к CodeWhisperer.