Суд в ЕС оставил в силе большую часть штрафа Google (€4,1 млрд) за злоупотребления при распространении Android

Компания Google проиграла первый раунд своей битвы за отмену рекордного антимонопольного штрафа Европейского Союза в размере €4,3 млрд за злоупотребление доминирующим положением в сфере Android.
Европейская комиссия в своем решении от 2018 года обвинила Google в трёх отдельных типах незаконного поведения, которые помогли укрепить доминирование её поисковой системы
- принуждении производителей смартфонов предварительно устанавливать приложение Google Search и браузер Chrome в качестве условия лицензирования Play Store;
- платежах некоторым крупным производителям и операторам при условии, что они предварительно установили исключительно приложение Google Search;
- запрете производителям, желающим предварительно устанавливать приложения, запускать альтернативные версии Android, не одобренные Google.
Судьи поддержали подавляющее большинство аргументов Европейской комиссии, но сократили штраф до €4,1 млрд. Это стало следствием того, что были обнаружены ошибки в некоторых аналитических материалах регулятора. Также оказалось, что право Google на справедливое судебное разбирательство было частично нарушено.
«Общий суд в значительной степени подтверждает решение комиссии, что Google наложила незаконные ограничения на производителей мобильных устройств Android и операторов мобильных сетей, чтобы укрепить доминирующее положение своей поисковой системы», — говорится в заявлении трибунала ЕС.
Google выразила разочарование тем, что «суд не отменил решение полностью». Также компания заявляет, что «Android предоставила каждому больше выбора, а не меньше, и поддерживает тысячи успешных предприятий в Европе и по всему миру».
Это решение является «победой Европейской комиссии и подтверждением жалобы FairSearch от 2013 года, которая положила начало делу», — сказал Томас Винье, юрист коалиции FairSearch, в которую входят компании Oracle и TripAdvisor.
Данное решение всё ещё может быть обжаловано в высшей судебной инстанции союза – Суде ЕС.
Google раскритиковала европейских регуляторов за игнорирование Apple в попытках добиться отмены штрафа €4,34 млрд за злоупотребление доминирующим положением Android
Источник: bloomberg