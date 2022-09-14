Суд в ЕС оставил в силе большую часть штрафа Google (€4,1 млрд) за злоупотребления при распространении Android

Компания Google проиграла первый раунд своей битвы за отмену рекордного антимонопольного штрафа Европейского Союза в размере €4,3 млрд за злоупотребление доминирующим положением в сфере Android.

Европейская комиссия в своем решении от 2018 года обвинила Google в трёх отдельных типах незаконного поведения, которые помогли укрепить доминирование её поисковой системы

принуждении производителей смартфонов предварительно устанавливать приложение Google Search и браузер Chrome в качестве условия лицензирования Play Store;

платежах некоторым крупным производителям и операторам при условии, что они предварительно установили исключительно приложение Google Search;

запрете производителям, желающим предварительно устанавливать приложения, запускать альтернативные версии Android, не одобренные Google.

Судьи поддержали подавляющее большинство аргументов Европейской комиссии, но сократили штраф до €4,1 млрд. Это стало следствием того, что были обнаружены ошибки в некоторых аналитических материалах регулятора. Также оказалось, что право Google на справедливое судебное разбирательство было частично нарушено.

«Общий суд в значительной степени подтверждает решение комиссии, что Google наложила незаконные ограничения на производителей мобильных устройств Android и операторов мобильных сетей, чтобы укрепить доминирующее положение своей поисковой системы», — говорится в заявлении трибунала ЕС.

Google выразила разочарование тем, что «суд не отменил решение полностью». Также компания заявляет, что «Android предоставила каждому больше выбора, а не меньше, и поддерживает тысячи успешных предприятий в Европе и по всему миру».

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Это решение является «победой Европейской комиссии и подтверждением жалобы FairSearch от 2013 года, которая положила начало делу», — сказал Томас Винье, юрист коалиции FairSearch, в которую входят компании Oracle и TripAdvisor.

Данное решение всё ещё может быть обжаловано в высшей судебной инстанции союза – Суде ЕС.

Источник: bloomberg