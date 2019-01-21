Судьба скандальной директивы об авторском праве в интернете оказалась под вопросом после того, как 11 европейских стран выступили против ее принятия

Что же, Google и остальные интернет-гиганты могут вздохнуть с облегчением. Никакой необходимости кардинально менять модель ведения бизнеса в Европе нет, по крайней мере, пока. Сегодня, 21 января, должно было состояться очередное голосование, на котором должны были окончательно решить судьбу скандальной директивы о защите авторского права в интернете. О ней мы уже писали не один раз, буквально на днях Google демонстрировала, какой вид может приобрести ее поисковая система после принятия инициативы. Но сегодняшнее голосование неожиданно отменили после того, как 11 стран, включая Германию, Италию и Нидерланды, прямо заявили о том, что они не собираются поддерживать документ в его нынешнем виде.

Депутат Европейского парламента Юлия Реда отметила, что большинство из этих стран (за исключением Хорватии и Португалии) ранее утверждали, что спорные статьи директивы (11-я о «налоге на ссылки» и 13-я о «фильтре загружаемого контента») обеспечивают недостаточную защиту прав пользователей.

Таким образом, если раньше мало кто сомневался в том, что директиву не примут, то сейчас ситуация вокруг инициативы стала более неоднозначной.

Отмена голосования вовсе не означает полного отказа от этой инициативы, как не означает исключения из нее весьма неоднозначных статей 11 и 13, суть которых мы объясняли ранее. Одно можно сказать точно: в нынешнем виде документ точно не наберет нужного количества голосов, так что без пересмотра и внесения изменений тут никак не обойтись. А это в свою очередь может сильно сдвинуть сроки реализации инициативы. С учетом того, что Европейские выборы пройдут в мае, спустя всего два месяца после первоначально запланированного мартовского голосования по Директиве, останется не так много времени на воплощение этой инициативы в реальность.

Источник: Julia Reda и Engadget