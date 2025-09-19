"Существа, рожденные для рабства". Хорнет из Hollow Khight: Silksong оказалась расисткой

В сети смеются, что главная героиня Hollow Knight: Silksong — Хорнет — оказалась расисткой и ксенофобкой.

Из диалогов в самом начале игры становится понятно, что Хорнет не слишком любезная особа. По крайней мере ее можно понять: я бы тоже не радовалась жителям королевства Фарлум, куда меня привезли после похищения. Да, кроме того, они потом носили ее красный плащ, пока она бегала голая и пыталась его вернуть. Пользователи Reddit, которые внимательно читали дневник главной героини Hollow Khight: Silksong, обнаружили интересные записи. Они прямо говорят, что она откровенно ненавидит жуков:

«Чем меньше эти жуткие чудовища размножаются — тем лучше»

«Мерзкие существа, рожденные для рабства. Их судьба не вызывает у меня жалости»

«Отталкивают и поведением, и вонью. Мне не жаль, когда их уничтожают»

Жаль, что в оригинальной Hollow Knight мы не имели возможности прочитать дневники Хорнет. Так что вопрос остается открытым: она ненавидит всех жуков или только тех, кто ее окружает в королевстве Фарлум, куда она прибыла против своей воли? Так или иначе, но в сети все равно шутят, что Хорнет — расистка и ксенофобка.

«Если посмотреть описание плаща Хорнет сразу после того, как она возвращает его от мух, она говорит, что от него воняет мухами. Но если зайти в спа, этот запах исчезает», — заметили другую интересную деталь игроки.

Фанаты начали обсуждать, что им немного жаль народ Фарлума. В одном из диалогов NPC говорит что-то вроде: «Я родился в грязи, но внутри моя душа чиста». Эти жуки и насекомые просто рождаются и вырастают заключенными в этом забытом мире с жалкой судьбой — но в конце концов это все еще разумные существа.

«Они немного похожи на орков Толкина — созданы, чтобы проявлять худшее, и олицетворяют то, что происходит, когда существа попадают в унизительные условия существования. Это не их вина, но то, что из этого вышло — отвратительно. Конечно, то, что она главная героиня, не означает, что она права во всем — но понятно, почему она испытывает отвращение к той локации и всему, что там происходит», — философствуют фанаты.

