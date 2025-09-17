Team Cherry забыла курсор мыши в катсцене Hollow Knight: Silksong

Игроки, потратившие кучу часов на прохождение Hollow Knight: Silksong, заметили небольшой «ляп» во время катсцены.

Пользователи Reddit не пропустили мелкую, но забавную ошибку от Team Cherry. Автор под ником SooperWooper7044 подтвердил, что лично проверил «ляп» в нескольких сборниках катсцен. Похоже, курсор мыши случайно оставили во время монтажа, но его все равно трудно заметить.

Ниже присутствуют спойлеры к прохождению Hollow Knight: Silksong

Речь идет о катсцене из третьего акта, когда Хорнет спускается внутри водолазного колокола (Diving Bell) в раскаленное ядро мира Фарлум (Pharloom). Колокол скрипит и трескается от давления, а героиня сидит внутри, наблюдая за падением. Именно в этот момент на короткий миг виден курсор мыши. Он появляется в верхнем крае экрана, как будто окрашенный в оранжевый цвет из-за освещения сцены. Держите скриншот ниже.

Фанаты сразу вспомнили другой «ляп» — печально известный кофе, забытый в кадре «Игры престолов». На всякий случай напомним, что два спин-оффа по вселенной Джорджа Мартина выйдут в 2026-модин из них прямо в начале года.

Увидеть курсор можно на 3:21 (ссылка ниже имеет таймкод)

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Исправят ли Team Cherry этот момент в будущих патчах — неизвестно. Но такая мелочь точно не влияет на геймплей или качество Hollow Knight: Silksong. Напомним, что недавно пользователи заметили другую деталь — разработчики увековечили память фаната, который умер в 2019 году. Наиболее трогательный момент в том, что для создания персонажа они использовали эскиз парня.

Источник: Games Radar