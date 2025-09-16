Скрытого босса Hollow Knight: Silksong создал фанат, умерший от рака в 2019 году

Team Cherry сделала трогательное упоминание в Hollow Knight: Silksong — разработчики почтили память фаната, который не смог увидеть сиквел. К тому же именно он придумал скрытого босса.
Речь идет о Сете Голдмане, известном на Reddit под ником big_boi878. В 2019 году мужчина поделился, борющегося с саркомой ЮингаРедкая, но агрессивная форма рака, которая обычно поражает костную ткань или мягкие ткани вокруг костей, которую увидела Team Cherry. Разработчики пообещали, что создадут в игре босса, названного по его имени Сет. А в конце концов они взяли за основу его эскиз.
Ниже описаны спойлеры, где можно найти босса и связанные с ним сюжетные детали
И вот 4 сентября 2025 года фанаты наконец-то прикоснулись к Hollow Knight: Silksong, которую ждали шесть лет. В сети быстро вспомнили о сообщении 2019 года. Оказывается, Сет — не заурядный босс, а имеет печальную и одновременно душевную историю. Его можно найти на скрытой локации Grand Gate (Гранд-Гейт).
Это охранник святилища Shellwood Shrine (Святилище Шелвуд), который защищает Silk Heart (Пыльцевое Сердце) — один из ключевых предметов в третьем акте. После победы над ним Сета можно снова встретить в других местах, например в Greymoor (Греймур) и возле Citadel Gate (Великой Брамы).
Кроме того, в титрах заметили имя Сета рядом с Team Cherry — еще один способ отдать дань уважения человеку, который оставил заметный след в сообществе. Отдельно упомянем, что разработчики не только увековечили память фаната, а еще вдохновлялись большими проектами. Например, Silksong позаимствовала самый жестокий трюк из The Last of Us. Сложность игры настолько вытрепала нервы геймеров, что создатели согласились немного «подрезать» сложность.
Напомним, что Hollow Knight: Silksong стоит всего $20 (у нас ₴415)что намного ниже ожидаемого. Он доступен на ПК, PlayStation, Xbox, Switch и с первого дня для пользователей в Game Pass.
