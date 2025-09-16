Скрытого босса Hollow Knight: Silksong создал фанат, умерший от рака в 2019 году

Team Cherry сделала трогательное упоминание в Hollow Knight: Silksong — разработчики почтили память фаната, который не смог увидеть сиквел. К тому же именно он придумал скрытого босса.

Речь идет о Сете Голдмане, известном на Reddit под ником big_boi878. В 2019 году мужчина поделился, борющегося с саркомой Юинга Редкая, но агрессивная форма рака, которая обычно поражает костную ткань или мягкие ткани вокруг костей, которую увидела Team Cherry. Разработчики пообещали, что создадут в игре босса, названного по его имени Сет. А в конце концов они взяли за основу его эскиз.

Ниже описаны спойлеры, где можно найти босса и связанные с ним сюжетные детали

И вот 4 сентября 2025 года фанаты наконец-то прикоснулись к Hollow Knight: Silksong, которую ждали шесть лет. В сети быстро вспомнили о сообщении 2019 года. Оказывается, Сет — не заурядный босс, а имеет печальную и одновременно душевную историю. Его можно найти на скрытой локации Grand Gate (Гранд-Гейт).

Это охранник святилища Shellwood Shrine (Святилище Шелвуд), который защищает Silk Heart (Пыльцевое Сердце) — один из ключевых предметов в третьем акте. После победы над ним Сета можно снова встретить в других местах, например в Greymoor (Греймур) и возле Citadel Gate (Великой Брамы).

Кроме того, в титрах заметили имя Сета рядом с Team Cherry — еще один способ отдать дань уважения человеку, который оставил заметный след в сообществе. Отдельно упомянем, что разработчики не только увековечили память фаната, а еще вдохновлялись большими проектами. Например, Silksong позаимствовала самый жестокий трюк из The Last of Us. Сложность игры настолько вытрепала нервы геймеров, что создатели согласились немного «подрезать» сложность.