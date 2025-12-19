Свен Винке: Larian будет вынуждена лучше оптимизировать Divinity в раннем доступе из-за дефицита памяти

По сети уже ширится мнение, что разработчики вынуждены будут оптимизировать игры для меньшего количества памяти из-за ее дефицита. Larian, разработчик Baldur’s Gate 3 и Divinity, на днях это подтвердил.

В интервью TheGamer генеральный директор Larian Studios Свен Винке признал, что рост цен на память заставляет дополнительно оптимизировать игры. У большинства пользователей может просто не оказаться нужного количества ОЗУ или достаточно быстрого накопителя, чтобы комфортно запускать очередной неоптимизированный шедевр.

«Интересно, что еще одной [проблемой Larian] является цена оперативной памяти и SSD-накопителей, и, черт возьми, у нас такого еще никогда не было. Это как бы разрушает все ваши прогнозы, потому что обычно вы знаете кривые и можете защититься. Это будет интересно. Это означает, что, скорее всего, нам уже нужно сделать много работы по оптимизации в раннем доступе, которую мы не обязательно хотели делать на тот момент. Так что это сложно, но это видеоигры», — говорит Винке.

Следующей разработкой Larian станет Divinity, в собственной фэнтезийной вселенной студии. Она не будет прямым продолжением какой-то из предыдущих игр, однако вернет фанатов в Ривеллон. Ранее разработчики планировали следующую Baldur’s Gate и даже начали работу, но не договорились с правообладателем. На TGA 2005 Divinity анонсирована как наібольшая игра в истории студии. Она уже успела вызвать несколько иррациональное возмущение геймеров из-за слов Свена Винке об использовании ИИ во вспомогательных процессах разработки.

Как метко объясняет PC Gamer, проблема для всех, включая крупные игровые студии, заключается в том, что искусственный интеллект фактически поглощает все технологическое пространство — и не только его. Тщательную оптимизацию игр можно только приветствовать, однако ее обратной стороной может стать более длительное время их разработки, которая и без того иногда растягивается на десятилетия.