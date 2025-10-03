Новости Игры 03.10.2025 comment views icon

Свен Винке из Larian о продаже EA: "Создание игр быстрее и дешевле за много денег никогда не работало"

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Свен Вінке з Larian про продаж EA: "Створення ігор швидше та дешевше за багато грошей ніколи не працювало"

Авторы Baldur’s Gate 3, Larian представляют пример успешной независимой студии, а EA — крупного издателя с противоречивой репутацией и плохим положением дел. Естественно, Свен Винке решил «проехаться» по ситуации.

Когда о выкупе EA в частную собственность еще ходили слухи, Винке пошутил: «Кто-то очень хотел получить права на Murder on the Zinderneuf». Это одна из первых игр издателя от 1983 года, 8-битный детектив для ПК того времени, таких как Apple II или Commodore 64, который недавно получил новую жизнь.

Вчера Винке написал более серьезный пост относительно того. PC Gamer считает по контексту, что комментарий также мог касаться недавнего подорожания Xbox Game Pass. Microsoft, как и Electronic Arts, тоже активно закрывает студии и увольняет их сотрудников в последнее время.

«Пожалуй, самое время напомнить людям, что делать игры быстрее и дешевле, а также взимать больше денег, никогда раньше не работало.»

Из-за сделки по продаже EA может пострадать BioWare, создатель оригинальных игр Baldur’s Gate. Марк Дарра, бывший продюсер BioWare, высказал мнение, что студию ждут тяжелые времена. Выкуп происходит с использованием кредитного плеча, поэтому Дарра опасается последствий из-за будущих выплат.

«EA будет иметь дополнительные $20 млрд долга на своем балансе. Очевидно, что добавление $20 млрд к балансу потребует уплаты больших процентов. Если мы посмотрим на текущие финансовые показатели EA, они получают около $1,1-1,2 млрд ежегодно. Если эти $20 млрд предназначены под ставку 5%, это $1 млрд процентов ежегодно только для обслуживания этого долга».

Также Марк Дарра говорит о возможном контроле творчества со стороны новых владельцев. Саудовская Аравия и Джаред Кушнер воплощают консервативные взгляды, а нарративы BioWare как раз известны противоположным. Владельцы имеют возможность это сделать, и Дарра думает, что они будут.

«Вы можете просто прийти, поставить большой палец на чашу весов и продвигать нарративы в нужном вам направлении. В направлении, которое выставляет вас в хорошем свете, или по крайней мере отвлекает внимание от сообщений, которые выставляют вас в плохом свете».

Впрочем, продюсер не считает, что игры изменятся радикально, поскольку радикальный разворот мог бы стать катастрофой для них.

«Трудно представить, что BioWare изменит свое направление от очень прогрессивного мышления на противоположное — потому что именно этого хочет правительство. Трудно представить, что общественное восприятие игры, выпущенной BioWare, не будет апокалиптически плохим».

Так или иначе, но в геймдеве происходят процессы, которые можно считать кризисными. Плохие продажи дорогих игр, массовые увольнения, все большее влияние ИИ на производственный процесс. Также существуют некоторые далекие от разработки игр причины в США, о которых мы писали ранее. Очевидно, известные, но независимые студии, такие как Larian, имеют неплохой вид на фоне корпоративных проблем.

