Larian анонсировала Divinity: "Самая большая игра в истории, больше Baldur's Gate 3"

Исследователи статуй и торговых марок были правы: загадочная инсталляция TGA тизерила Divinity от Larian. Просто Divinity, самую большую RPG.

Larian возвращается к собственной фэнтезийной серии с новой игрой под названием Divinity. Ведущий The Game Awards Джефф Кили назвал ее самой большой игрой за всю историю Larian, «даже большей, чем Baldur’s Gate 3».

После выступления многих артистов на сцене, в зале церемонии награждения показали кинематографический отрендеренный трейлер — гораздо более мрачный, чем обычные игры Larian, полный цветов и юмора.

В нем замученного человека сжигают на огромной деревянной плетеной статуе во время веселого массового праздника. На праздновании можно увидеть представителей многих рас Ривеллона: гномов, эльфов, людей и орков (что немного странно).

Кажется, что-то пошло не по замыслу организаторов ритуала, когда из тела горящего мужчины извергается загадочная темная сущность, и напуганная толпа пытается бежать. Утром на месте событий образуется та самая статуя, которая, кажется, состоит из тел присутствовавших на сожжении.

Судя по названию, и как сообщалось разработчиками ранее, новая Divinity не будет продолжением ответвления Original Sin, как и любых предыдущих игр серии. Где и когда именно на временной шкале Ривеллона происходят события — трудно сказать. Larian любит перемещать игрока во времени: например, последняя игра серии, Divinity: Original Sin 2 (2017), происходит между событиями Divine Divinity 2000 года и Divinity 2: Ego Draconis 2009-го.

Как ни странно, в длинной серии Larian еще не было игры с названием просто Divinity. Первые игры назывались Divine Divinity и Beyond Divinity, а сразу за ними вышла ветка Divinity II. Как и с новой Star Wars: Fate of the Old Republic, пока нет даты релиза или каких-то подробностей.

Источник: PC Gamer