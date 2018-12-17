Сверхлегкая ракета Rocket Lab Electron успешно вывела на орбиту тринадцать малых спутников CubeSat

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Только недавно «оперившаяся» частная аэрокосмическая компания Rocket Lab из Новой Зеландии продолжает делать новые успехи. Вчера ее сверхлегкая ракета-носитель Electron в рамках миссии ElaNa-19 (Educational Launch of Nanosatellites) успешно вывела на орбиту 13 исследовательских малых спутников формата CubeSat. За запуском можно было наблюдать в прямом эфире.

Ракета успешно стартовала 16 декабря в 08:33 по Киеву с восточного побережья Северного острова Новой Зеландии.

Как явствует название, это была уже девятнадцатая миссия ELaNa, но первая, проведенная в рамках программы NASA Venture Class Launch Services. Данная инициатива американского космического ведомства нацелена на использование для космических запусков более мелких и недорогих ракет вроде Electron.

У каждого из запущенных спутников своя уникальная задача, например, изучение радиационных поясов вокруг Земли или демонстрация новых способов продвижения транспортных средств в космосе. Большую часть таких спутников разрабатывают университеты.

Как мы уже рассказывали в наших предыдущих материалах, Rocket Lab ориентируется на сегмент небольших заказчиков, которым сейчас приходится подстраиваться под графики запусков более крупных ракет. Ракета Electron способна выводить до 225 кг груза на низкую околоземную орбиту и до 150 кг на орбиту около 500 км. Цена одного запуска Electron — $6,9 млн, то есть примерно в 10 раз дешевле по сравнению SpaceX Falcon 9, хотя сравнить тут некорректно, поскольку это ракеты разных классов.

Главными конкурентами Rocket Lab являются стартап Ричарда Брэнсона Virgin Galactic LLC, а также ряд компаний из Индии и Бразилии, разрабатывающие недорогие ракеты для запусков небольших грузов.

В Rocket Lab рассчитывают забрать себе почти две трети всех коммерческих, научных и военных запусков. К настоящему моменту в Rocket Lab уже инвестировано около $100 млн.