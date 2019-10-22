Сверхлегкий и сверхтонкий 13-дюймовый планшет Microsoft Surface Pro X получил достаточно емкий аккумулятор

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Известный информатор Роланд Квандт на своей страничке в социальной сети Twitter сообщил довольно интересную деталь относительно представленного на недавней презентации Microsoft планшета Surface Pro X на SoC Qualcomm Snapdragon 8cx.

Напомним, Microsoft Surface Pro X выделяется в первую очередь рекордно малой толщиной и массой. Говоря конкретнее, толщина металлического корпуса составляет всего 5,3 мм, а весит планшет 760 г. И это при том, что устройство оснащено 13-дюймовым экраном PixelSense разрешением 2880х1920 пикселей.

Так вот Роланд Квандт привел точные данные о емкости аккумулятора Surface Pro X, которые Microsoft не указывает на сайте. Как оказалось, Microsoft Surface Pro X получил достаточно емкий аккумулятор — целых 5039 мА•ч. При толщине 5,3 мм и массе 760 г это один из самых высоких (если не самый высокий) показатель в классе 13-дюймовых планшетов. Заявленная производителем автономность Microsoft Surface Pro X — 13 часов. И при такой емкости это кажется вполне правдоподобным заявлением, хотя перепроверить не помешает.

Продажи Microsoft Surface Pro X стартуют 5 ноября.

Источник: Роланд Квандт