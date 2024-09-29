«Сверхпрочное» стекло Tesla Cybertruck треснуло от… протирания микрофиброй

Кроме уличных воров и не в меру старательных фанатов, у стекла Tesla Cybertruck появился новый страшный враг — салфетка для протирания.

Tesla и Илон Маск всячески рекламируют прочность Cybertruck, но со стеклом пикапа постоянно случаются инциденты. Пользователь форума владельцев кибергрузовика из Пенсильвании по имени Аддам говорит, что просто протирал стекло, в результате чего получил результат, который виден на фото.

«Во время чистки лобового стекла новенькой только что выстиранной салфеткой из микрофибры, лобовое стекло потрескалось «паутиной» и разлетелось вдребезги. У кого-то еще есть проблемы с хрупким лобовым стеклом? Это должно быть покрыто гарантией или отзывом. Совсем не доволен» совершенно не доволен.

Владелец авто уверяет, что не давил на стекло, когда протирал его с внутренней стороны. «Я не думаю, что я такой сильный», — пишет он в комментарии.

Напомним, «сверхпрочное» стекло Cybertruck в этом году несколько раз трескалось по разным причинам. В апреле этого года его повредил слишком большой град в Техасе. В августе вор легко и быстро разбил боковое стекло и ограбил салон. Едва ли не самый абсурдный случай произошел, когда фанат Tesla Cybertruck рекламировал его прочность и походил по лобовому стеклу ногами — в результате чего оно треснуло. А вот крышка багажника кажется крепкой, это доказали еноты.

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Источник: The Byte

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