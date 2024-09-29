Новости Авто 29.09.2024 в 18:52 comment views icon

«Сверхпрочное» стекло Tesla Cybertruck треснуло от… протирания микрофиброй

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайта

«Сверхпрочное» стекло Tesla Cybertruck треснуло от… протирания микрофиброй

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Кроме уличных воров и не в меру старательных фанатов, у стекла Tesla Cybertruck появился новый страшный враг — салфетка для протирания.

Tesla и Илон Маск всячески рекламируют прочность Cybertruck, но со стеклом пикапа постоянно случаются инциденты. Пользователь форума владельцев кибергрузовика из Пенсильвании по имени Аддам говорит, что просто протирал стекло, в результате чего получил результат, который виден на фото.

«Надміцне» скло Tesla Cybertruck тріснуло від… протирання мікрофіброю

«Во время чистки лобового стекла новенькой только что выстиранной салфеткой из микрофибры, лобовое стекло потрескалось «паутиной» и разлетелось вдребезги. У кого-то еще есть проблемы с хрупким лобовым стеклом? Это должно быть покрыто гарантией или отзывом. Совсем не доволен» совершенно не доволен.

Владелец авто уверяет, что не давил на стекло, когда протирал его с внутренней стороны. «Я не думаю, что я такой сильный», — пишет он в комментарии.

Напомним, «сверхпрочное» стекло Cybertruck в этом году несколько раз трескалось по разным причинам. В апреле этого года его повредил слишком большой град в Техасе. В августе вор легко и быстро разбил боковое стекло и ограбил салон. Едва ли не самый абсурдный случай произошел, когда фанат Tesla Cybertruck рекламировал его прочность и походил по лобовому стеклу ногами — в результате чего оно треснуло. А вот крышка багажника кажется крепкой, это доказали еноты.

Дверь багажника «сверхпрочного» Tesla Cybertruck погнулась из-за перевозки груза — без превышения веса

Онлайн-курс Front-end developer від Mate academy.
Закінчуйте курс з гнучким графіком Front-end developer та починайте заробляти вже через 7 місяців! Допоможемо з працевлаштуванням!
Отримати знижку на курс

Источник: The Byte

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить