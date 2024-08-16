Дверь багажника «сверхпрочного» Tesla Cybertruck погнулась из-за перевозки груза — без превышения веса

Некоторые считают, что Tesla Cybertruck — не очень хороший truck (то есть перевозчик грузов). Новый практический случай это подтверждает.

На форуме Клуба владельцев Cybertruck один из пользователей пожаловался, что задняя дверь багажника авто деформировалась. Это произошло во время обычной перевозки груза, без превышения веса.

«Предупреждаю всех о перевозке предметов. Я убедился, что лимит веса не превышен, однако, поскольку груз переместился, он, очевидно, создал слишком большое давление на дверь багажника, и теперь они деформировались», — пишет xhawk101.

Владелец Cybertruck добавил, что двери, к счастью, все еще закрываются, однако деформировались и образовали щель. В багажник были загружены композитные доски длиной 3,65 м Tesla обещает, что электропикап может выдержать нагрузку в более 1130 кг — как указано на официальном сайте, это «эквивалент веса среднего африканского слона». Также говорится, что «сверхтвердый экзоскелет из нержавеющей стали помогает уменьшить вмятины и повреждения». По словам же владельца, багажник оказался ни сверхпрочным, ни просто прочным чтобы перевезти деревянный настил.

Автор форума сожалеет об этом и говорит, что, возможно, не перевозил бы доски, если бы знал что подобное произойдет — но он не знал. Также, очевидно, что груз не был закреплен, потому что, по словам владельца, он переместился во время ускорения круиз-контролем Tesla, который учитывает движение на дороге.

Несмотря на это, декларированный сверхпрочный кузов при условии, что вес не превышен, должен был выдерживать подобные нагрузки. Существует много ситуаций, когда нужно внезапно повысить скорость, и предупреждений о подобных деформациях нет. Тем более для авто, которое рекламируется как сверхпрочное и стоит сейчас около $100 000.

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Источники: Cybertruck Owners Club, Jalopnik, The Byte

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