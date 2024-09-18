Свитки возвращаются: в этом году Samsung представит смартфон со сворачивающимся дисплеем

О разработке сворачиваемого смартфона Samsung писали еще в прошлом году — но без всякой конкретики. Сейчас известно не только «окно» выпуска, но и некоторые детали.

По данным The Elec, Samsung выпустит смартфон с дисплеем, похожим на свиток к 2025 году. Издание утверждает, что размер развернутого экрана новинки составляет 12,4″ — больше, чем 10,2″ у Huawei Mate XT, который вышел недавно и состоит из трех частей.

Скорее всего, это тот самый 12,4-дюймовый подвижный экран, который Samsung Display представила на событии SID Display Week 2024. Кроме того, в отчете говорится, что телефон будет иметь камеру под дисплеем.

Если сроки сбудутся, смартфон Samsung станет первым в мире со скручивающимся дисплеем. Предварительно, ни один другой бренд не выпустит телефон в таком формфакторе по крайней мере до 2025 года. До вероятного запуска осталось меньше года, поэтому если он действительно готовится, следует ожидать больше утечек в ближайшее время.

В прошлом году мы писали о разработке Samsung Display технологии гибких дисплеев Rollable Flex. Компания смогла разместить все необходимые компоненты в компактном формфакторе. Дисплеи на базе технологии Rollable Flex можно развернуть с 49 мм до 254,4 мм — более чем в 5 раз.

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Источник: SamMobile

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