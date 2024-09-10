HUAWEI Mate XT: первый в мире смартфон с тройным экраном и ценой от $2800

HUAWEI официально представила Mate XT Ultimate Design как первый в мире смартфон с тройным экраном, находящийся в производстве.

HUAWEI Mate XT Ultimate Design в сложенном состоянии имеет 6,4-дюймовый экран с разрешением FHD+ (2232×1008). При раскрытии одного шарнира (так сказать, наполовину) диагональ экрана увеличивается до 7,9 дюйма, а разрешение — до 2K (2232×2048). Наконец, при полном раскрытии смартфон превращается в 10,2-дюймовый планшет с 3K экраном (2232×3184). В этой модели используется LTPO OLED панель с высокочастотным ШИМ-затемнением 1440 Гц и максимальной частотой опроса сенсора 240 Гц.

Экран изготовлен из гибких материалов, сгибающихся в разных направлениях. Устойчивость к сгибанию была увеличена на 25% по сравнению с традиционными складными дисплеями. Внутренняя складка противостоит сжатию, а внешняя складка — растяжению. HUAWEI Mate XT Ultimate Design имеет композитную сверхпрочную ламинированную структуру с использованием неньютоновской жидкости и крупнейшего в отрасли стекла UTG, что обеспечивает надежную защиту. В полностью открытом состоянии толщина устройства составляет всего 3,6 мм.

Пока что не сообщается, какой процессор управляет этим смартфоном с двойным складыванием. Ожидается, что это модель Kirin 9000. Новинка имеет 16 ГБ оперативной памяти, а емкость встроенного хранилища может составлять 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Емкость батареи составляет 5600 мАч. В этой модели используется самый тонкий в мире углеродно-кремниевый аккумулятор толщиной всего 1,9 мм. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 66 Вт и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Новинка весит 298 г.

Онлайн-курс "Кар'єра митців" від Skvot. Щоб розібратись як просувати себе та своє мистецтво ми зібрали 14 лекторів. Кожен із них має свою спеціальність, інсайти й досвід у сфері, яким поділиться з тобою. . Детальніше про курс

HUAWEI Mate XT Ultimate Design получил тройную основную камеру. Она имеет главный 50-мегапиксельный 1/1,56-дюймовый сенсор с OIS и объективом с переменной диафрагмой от f/1.4 до f/4.0, сверхширокоугольный 12-мегапиксельный модуль и 12-мегапиксельный перископический телефото модуль с 5,5-кратным увеличением и OIS. Также предлагается внутренняя 8-мегапиксельная камера.

Цена HUAWEI Mate XT Ultimate Design составляет $2808 за базовую версию 16+256 ГБ памяти, а за топовую конфигурацию с хранилищем емкость 1 ТБ цена достигает $3370. Продажи в Китае начнутся с 20 сентября.

HUAWEI также представил складную сенсорную клавиатуру, которую можно сопрягать с Mate XT, чтобы обеспечить работу, как на настольном ПК.

Онлайн-курс "Кар'єра митців" від Skvot. Щоб розібратись як просувати себе та своє мистецтво ми зібрали 14 лекторів. Кожен із них має свою спеціальність, інсайти й досвід у сфері, яким поділиться з тобою. . Детальніше про курс

Источник: fonearena

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.