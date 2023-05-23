Samsung показала новые гибкие дисплеи Rollable Flex, способные обратимо растягиваться более чем в пять раз

Компания Samsung Display заявила о разработке новой технологии гибких дисплеев Rollable Flex, которая может применяться в планшетах или ноутбуках.

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«В то время как обычные складные или раздвижные форм-факторы предлагают до трех раз большую масштабируемость, Rollable Flex преодолевает эти ограничения, позволяя сворачивать и разворачивать дисплей по О-образной оси, как свиток», — говорится в заявлении компании.

При этом компания смогла разместить все необходимые компоненты в сравнительно компактный форм-фактор. Отмечается, что дисплеи на базе технологии Rollable Flex можно развернуть с 49 мм до 254,4 мм – более чем в 5 раз.

Samsung Display продемонстрировала дисплей на базе технологии Rollable Flex на ежегодной выставке SID Display Week в Лос-Анджелесе. Пока не уточняется, когда эта новая технология может стать доступной для потребительских планшетов и ноутбуков.

Помимо Rollable Flex, Samsung также показала новый дизайн складного смартфона под названием Flex In & Out. Он имеет дисплей, который можно сложить как внутрь, так и наружу. Тем самым отпадает необходимость использования отдельной внешней панели для просмотра информации, когда применяется конструкция «складывания внутрь». Благодаря этому можно создавать более легкие и тонкие складные телефоны.

Кроме того, Samsung продемонстрировала комбинированный складной-выдвижной дисплей телефона Flex Hybrid, а также более стандартный выдвижной дисплей Slidable Flex Solo, который может расширяться с 13 до 17 дюймов. Ещё компания показала панель, которая содержит датчики отпечатков пальцев и артериального давления на OLED-панели и не требует использования отдельного модуля.

Источник: neowin