Силовую броню в сериале Fallout сделали без вмешательства Bethesda, а вот на рабочем Pip-Boy в компании настаивали

Кроме нескольких дополнительные функции, силовая броня из сериала Fallout чрезвычайно точно подражает своему прототипу из игр. Однако она могла иметь совершенно другой вид — по словам художника-постановщика Говарда Каммингса, Bethesda никогда не настаивала на точном сходстве ее с играми.

«Они не сказали: «Вы должны играть в игру». Они никогда этого не говорили. Они сказали: «Покажите нам, как вы думаете, что это должно быть».

Каммингс не знал много об играх Fallout, когда он начал работать над сериалом, но после прочтения сценария и изучения сериала ему просто понравилось и команда решила воссоздать все наиболее точно.

«Это было очень рано, в Bethesda еще не знали, что мы делаем, поэтому они не делились со мной активами». Когда позже они показали Тодду Говарду и другим продюсерам, над чем работали, ответ был: «О, вы делаете игру».

Работа с Bethesda была противоположностью его производственного опыта, когда владелец исходного материала настаивал на согласовании каждой детали. «Я начал обращаться к ним, а не наоборот», — говорит Каммингс, который знал, что фанаты игр будут очень придирчивыми.

Силовую броню сначала моделировал концепт-художник Тханг Ле, а проекты были отправлены в компанию под названием Legacy Effects, которая изготовила многие известные комплекты экранной брони, включая костюмы Железного человека для фильмов Marvel.

Курс English For IT: Communication від Enlgish4IT. Почни легко працювати та спілкуватися з мультикультурними командами та міжнародними клієнтами. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Інформація про курс

Также Говард Каммингс объяснил изменения в применении и строении Pip Boy, устройства, которое персонажи игр и сериала Fallout носят на руке. По его словам, нужно было уменьшить размер этих устройств по сравнению с тем, насколько они большие в играх.

«Итак, я поговорил об этом с Тоддом Говардом, я сказал: «Вы знаете, что мы уменьшаем Pip-Boy?» И он сказал: «Pip-Boy большой в игре, потому что вы должны играть с его экраном. Pip-Boy должен быть меньше». А потом у нас была Элла Пернелл, хрупкая девушка с крошечными запястьями».

В Bethesda хотели, чтобы Pip-Boy реально работал. Поэтому декораторы пристроили в него телефон.

«Так что, когда они используют его, вы видите это, оно не заменяется в постпродакшене, мы действительно сделали все это».

Источники: PC Gamer, GamesRadar